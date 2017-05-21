بناء شراكات استراتيجية مع بلدان أميركا اللاتينية يدعم مستقبل الأمن الغذائي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أجمع مسؤولون ورجال أعمال، خلال مشاركتهم ضمن وفد البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً إلى البرازيل والأرجنتين وباراجواي، على أهمية بناء شراكات اقتصادية بين الإمارات ودول أميركا اللاتينية، التي بدأت اقتصاداتها تظهر علامات قوية على التعافي والرغبة في زيادة انفتاحها على أسواق المنطقة، مشيرين إلى جهود الإمارات في سد فجوة البعد الجغرافي، من خلال زيادة الربط الجوي بين الإمارات و3 وجهات بأميركا اللاتينية ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات، التي تطير إلى بوينس آيرس وريو دي جانيرو وساو باولو. ودعا ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إلى ضرورة العمل على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الإمارات وبين دول أميركا اللاتينية للاستفادة من الفرص والإمكانيات الاستثمارية والتجارية التي يتمتع بها الجانبان.

وقال إن الاقتصادات الرئيسة في دول أميركا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين، وبرغم ما شهدته من أوضاع اقتصادية صعبة في فترات سابقة وتأثرها بانخفاض أسعار السلع، فلا يمكن إغفال أهمية بناء شراكة مع هذه الاقتصادات التي تتمتع بوجود ميزات تنافسية في قطاعات مختلفة خاصة في مجالات الزراعة وتصنيع المواد الغذائية، وكذلك في مجالات الطيران والتقنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن وجود رغبة قوية من حكومات دول أميركا اللاتينية وخاصة البرازيل والأرجنتين وباراجواي لزيادة صادراتهم الغذائية والزراعية إلى أسواق المنطقة العربية وما حولها، من خلال الإمارات، التي تشكل البوابة الطبيعية لهم للنفاذ إلى أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن وجود شراكة استراتيجية طويلة المدى سيعزز الأمن الغذائي للمنطقة.

وأوضح ماجد الغرير أن استراتيجية غرفة دبي، تستهدف أيضاً استقطاب الشركات اللاتينية إلى دبي، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن البعد الجغرافي بين الإمارات ودول أميركا اللاتينية لم يعد يشكل تحدياً، لأن الربط الجوي والبحري إحدى ركائز القوة الاقتصادية التي تستخدمها الإمارات للوصول لدول العالم ولنقل التجارة، مشيراً إلى أن الدول التي تمتلك شبكة نقل قوية وسهلة وسريعة هي التي سيكون بإمكانها تنمية اقتصادها بشكل أفضل من غيرها خلال الفترة المقبلة.