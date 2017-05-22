5 شركات عالمية جديدة تنضم لمبادرة «طموحي»

دبي (الاتحاد)

وقع سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 5 مذكرات تفاهم جديدة مع نخبة من الشركات العالمية للانضمام إلى مبادرة «طموحي» لتدريب الكوادر الوطنية التي أطلقتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، ليصل عدد الشركات التي انضمت إلى المبادرة إلى 21 شركة من مختلف القطاعات والصناعات بما يتيح للمبادرة استيعاب عدد أكبر من الخريجين من جميع التخصصات، وليزداد زخم «طموحي»، بالانضمام الأحدث لشركات «ميشلان» لصناعة الإطارات، ومجموعة «الدانوب» لمواد البناء، و«ترانس وورلد» للخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد، و«كوناريس» لصناعة الصلب وحديد التسليح، وشركة «الدبوي» لصناعة الإطارات ومواد التشحيم.

وقال «يسرنا انضمام مجموعة متميزة من أهم عملائنا لمبادرة طموحي التي تهدف إلى تدريب الخريجين الإماراتيين في أقسام وإدارات الشركات لصقل وتنمية مهاراتهم، ما يعزز قدراتهم العملية، ويحسن فرص حصولهم على وظائف تناسب تطلعاتهم بعد الانتهاء من فترة التدريب، ويخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص».

وأشار إلى أن المبادرة ستعمل على دمج التعليم الجامعي والتدريب المهني في بيئة عمل ديناميكية، تساعد الشباب على الانتقال السلس إلى الحياة العملية وتطورّ ثقافتهم المؤسسية، وتزيد فرص تطورهم المهني من خلال العمل بإحدى الإدارات التي تتناسب مع تخصصاتهم وطموحاتهم، كما تزودّ الجيل القادم من رواد الأعمال بمجموعة من المهارات الملائمة والخبرات اللازمة، لتلبية الحاجات المتنوعة للدولة، وتنشئة كوادر إماراتية تنافسية وموهوبة.