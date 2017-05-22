مجلس إدارة «إحصاء ـ أبو ظبي» يستعرض مؤشرات الأداء الرئيسة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مركز الإحصاء ـ أبوظبي اجتماعه الدوري الثاني لعام 2017 برئاسة راشد لاحج المنصوري، وبحضور أعضاء المجلس، وبطي أحمد محمد بن بطي القبيسي المدير العام للمركز، حيث ناقش أعضاء المجلس عدداً من الموضوعات المهمة. واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعكس مدى تقدم المركز في توفير معلومات وبيانات إحصاء دقيقة تدعم صنع القرار، حيث استطاع المركز تحقيق نتائج أعلى من السقف المستهدف لجميع هذه المؤشرات. ومن الموضوعات المهمة التي استعرضها المجلس برنامج النظام الإحصائي لإمارة أبوظبي والمشروعات المدرجة، حيث استطاع المركز أن يحقق نسبة أداء مرتفعة، ويأتي بهذا الإنجاز الكبير بمثابة ترجمة حقيقية لطموحات وتطلعات المركز التي تضمنتها خطته وتنسجم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، وتستند إلى أفضل المعايير العلمية والممارسات العالمية في مجال العمل الإحصائي.

وناقش المجلس أيضًا التقدم الذي أحرزه المركز في معدل رضا مستخدمي البيانات، حيث ارتفع هذا المعدل بنسبة كبيرة عن العام السابق، وهو من بين أعلى المعدلات العالمية في هذا الخصوص.

كما ناقش المجلس أيضاً خطط المركز للتحول إلى المسوح الذاتية الذكية والاعتماد على السجلات الإدارية، حيث استطاع المركز أن يحقق إنجازات ملموسة في هذا الخصوص أسهمت في تخفيض تكاليف المسوح الميدانية خلال العام الماضي. و ناقش المجلس نتائج مسح تنمية ورفاهية الشباب الخاصة بإمارة أبوظبي، ونتائج مسح خصائص المناطق الحرة لعام 2016، بالإضافة إلى جهود المركز في استشراف مستقبل العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، بهدف رسم صورة مستقبل العمل الإحصائي ووضع الخطوات الاستباقية لأهم التداعيات والمحركات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمساهمة في صناعة مستقبل الإمارة، حيث نظم المركز ورشة عمل في هذا الخصوص، وأثنى أعضاء مجلس الإدارة على جهود المركز، مؤكدين ضرورة تفعيل كافة المهام والاختصاصات المناطة له بحسب قانون إنشاءه لتحقيق الأهداف الرئيسية، وأهمية دعم كافة الجهات الحكومية لبناء نظام إحصائي متقدم لإمارة أبوظبي.