مجلس إدارة «إحصاء ـ أبو ظبي» يستعرض مؤشرات الأداء الرئيسة

أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة مركز الإحصاء ـ أبوظبي اجتماعه الدوري الثاني لعام 2017 برئاسة راشد لاحج المنصوري، وبحضور أعضاء المجلس، وبطي أحمد محمد بن بطي القبيسي المدير العام للمركز، حيث ناقش أعضاء المجلس عدداً من الموضوعات المهمة. واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعكس مدى تقدم المركز في توفير معلومات وبيانات إحصاء دقيقة تدعم صنع القرار، حيث استطاع المركز تحقيق نتائج أعلى من السقف المستهدف لجميع هذه المؤشرات. ومن الموضوعات المهمة التي استعرضها المجلس برنامج النظام الإحصائي لإمارة أبوظبي والمشروعات المدرجة، حيث استطاع المركز أن يحقق نسبة أداء مرتفعة، ويأتي بهذا الإنجاز الكبير بمثابة ترجمة حقيقية لطموحات وتطلعات المركز التي تضمنتها خطته وتنسجم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، وتستند إلى أفضل المعايير العلمية والممارسات العالمية في مجال العمل الإحصائي.
وناقش المجلس أيضًا التقدم الذي أحرزه المركز في معدل رضا مستخدمي البيانات، حيث ارتفع هذا المعدل بنسبة كبيرة عن العام السابق، وهو من بين أعلى المعدلات العالمية في هذا الخصوص.
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