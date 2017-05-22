عرض مبيعات لمشروع واحة الصجعة الصناعية غداً

الشارقة (الاتحاد)

تقدم شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة «نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية، عرض مبيعات لمشروع واحة الصجعة الصناعية غدا الثلاثاء في منتجع وسبا شيراتون الشارقة بيتش، من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً.

ويقدم جريج داونر، المدير التنفيذي للقطاع العقاري لدى الشارقة لإدارة الأصول، وعبد العزيز فكري، مدير أول مشروع واحة الصجعة الصناعية، عرضاً تقديمياً موجزاً للحضور حول مزايا الاستثمار في الموقع الذي يُعتبر بمثابة المركز الاقتصادي لإمارة الشارقة.

وقال جريج داونر «سيكون بمقدور المستثمرين من خلال هذا العرض التقديمي معرفة مختلف مزايا الاستثمار في واحة الصجعة الصناعية وإمارة الشارقة. ونحن نستقبل مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والأجانب لتوافر خياري التملك الحر والإيجار طويل الأجل بنظام حق الانتفاع لجميع الجنسيات. علاوة على ذلك، نقدم الآن خطط سداد بدون فوائد لتشجيع الاستثمار. ويمكن للعملاء دفع 10% والبدء ببناء منشآت أعمالهم في واحة الصجعة الصناعية، والاستفادة من المرافق، والبنى التحتية، والصيانة المجانية المتوافرة».

ويشهد اقتصاد الإمارة حالياً ازدهاراً على صعيد منشآت الأعمال الجديدة، والنشاط الصناعي، والاستثمارات، وتنوع مصادر الدخل، والموانئ الجوية والبحرية، لتسهيل استيراد وتصدير السلع.

وقال عبدالعزيز فكري: «يشهد اقتصاد الشارقة نمواً بوتيرة سريعة، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 7 إلى 8% خلال 2017، بسبب ازدهار قطاعات الصناعة ودخول مشاريع صغيرة ومتوسطة جديدة. وتهدف واحة الصجعة الصناعية إلى الاستفادة من هذا الزخم في النشاط الاقتصادي، باعتبارها مركزاً استثمارياً متميزاً لأصحاب الشركات الراغبين في ممارسة نشاطاتهم بالمنطقة».

وتُعتبر واحة الصجعة الصناعية مشروعاً جديداً ومبتكراً يسعى إلى تنشيط القطاع الصناعي، والعقاري، والتجاري في الشارقة. وتهدف الواحة إلى تعزيز مكانة الشارقة على المدى الطويل كمركز رئيس للخدمات اللوجستية، ومنصة مثالية لقطاعي الصناعة والعقارات.