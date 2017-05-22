عرض مبيعات لمشروع واحة الصجعة الصناعية غداً

الشارقة (الاتحاد)
تقدم شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة «نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية، عرض مبيعات لمشروع واحة الصجعة الصناعية غدا الثلاثاء في منتجع وسبا شيراتون الشارقة بيتش، من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً.
ويقدم جريج داونر، المدير التنفيذي للقطاع العقاري لدى الشارقة لإدارة الأصول، وعبد العزيز فكري، مدير أول مشروع واحة الصجعة الصناعية، عرضاً تقديمياً موجزاً للحضور حول مزايا الاستثمار في الموقع الذي يُعتبر بمثابة المركز الاقتصادي لإمارة الشارقة.
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ويشهد اقتصاد الإمارة حالياً ازدهاراً على صعيد منشآت الأعمال الجديدة، والنشاط الصناعي، والاستثمارات، وتنوع مصادر الدخل، والموانئ الجوية والبحرية، لتسهيل استيراد وتصدير السلع.
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وتُعتبر واحة الصجعة الصناعية مشروعاً جديداً ومبتكراً يسعى إلى تنشيط القطاع الصناعي، والعقاري، والتجاري في الشارقة. وتهدف الواحة إلى تعزيز مكانة الشارقة على المدى الطويل كمركز رئيس للخدمات اللوجستية، ومنصة مثالية لقطاعي الصناعة والعقارات.