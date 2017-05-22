«الاتحاد للطيران» تشغل إيرباص A380 لخدمة رحلاتها إلى باريس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد للطيران»، أمس، عن تشغيل طائرتها من طراز إيرباص A380 الحائزة جوائز متنوعة بين أبوظبي وباريس، وذلك على مدار العام.

ومن المقرر تشغيل الطائرة العملاقة، التي تضمّ مقصورة الإيوان، التي تمثل أول مقصورة في العالم مؤلفة من ثلاث غرف على متن طائرة تجارية، لخدمة إحدى الرحلتين التي تشغلهما الشركة يومياً بين العاصمة أبوظبي والعاصمة الفرنسية، وذلك اعتباراً من 1 يوليو القادم.

وأصبحت باريس أحدث وجهات الشركة طويلة المدى التي تخدمها طائرة إيرباص A380، وذلك بعد لندن وسيدني ونيويورك وملبورن.

ومع استخدام الطائرة التي تضمّ 496 مقعداً بدلاً من الطائرة طراز بوينج 777 التي تضمّ 328 مقعداً، ستتمكن الاتحاد للطيران من توفير جميع الرحلات اليومية من باريس إلى كلٍّ من ملبورن وسيدني على متن الطائرة إيرباص A380، وذلك عبر المركز الرئيس للعمليات التشغيلية للشركة في أبوظبي.

وسيحصل مسافرو الأعمال والترفيه من فرنسا على فرصة كبرى لزيارة أبوظبي، وذلك من خلال القدرة الاستيعابية الإضافية.

وستدعم الطاقة الاستيعابية الإضافية معدل حركة الربط القوية من وإلى كثير من المدن على امتداد قارتي آسيا وأستراليا من أبوظبي، والتي تشمل بريسبن وبيرث وبانكوك وتشنغدو وهوتشي مينه وهونج كونج وجاكرتا ومانيلا وشنغهاي وسيشل وتشيناي ودلهي ومومباي.

وتغادر الرحلة رقم EY31 من أبوظبي في الساعة 2:15 صباحاً لتصل إلى مطار شارل دي جول في باريس في الساعة 7:50 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما تغادر رحلة العودة رقم EY32 من العاصمة الفرنسية الساعة 10:40 صباحاً لتصل إلى أبوظبي 7:30 مساءً.

وأفاد بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «سيحظى ضيوفنا المسافرون من باريس وإليها بمستوى راحة وخدمات يندر مثيلها على متن طائرتنا طراز إيرباص A380».