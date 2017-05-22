32 مليار دولار التحويلات المالية من الإمارات والنمو لن يتجاوز 5%

حسام عبدالنبي (دبي)

ينمو سوق التحويلات المالية من دولة الإمارات بنسبة تراوح بين 2% إلى 5% خلال العام الحالي، بحسب توقعات يوان بيانتشي، الرئيس التنفيذي لشركة «ريا» لتحويل الأموال، ثالث أكبر مزود لخدمات تحويل الأموال في العالم والتابعة لمجموعة «يورو نت ورلدوايد المحدودة» المدرجة في بورصة ناسداك، مقدراً حجم سوق التحويلات المالية من الإمارات بنحو 32 مليار دولار.

وأعلن بيانتشي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في دبي أمس، عن إطلاق شركة «ريا» عملياتها الإقليمية من دبي للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد إبرامها أكثر من 50 شراكة مع مؤسسات من القطاع المصرفي والمالي في منطقة الخليج، منوهاً بأن الشركة أطلقت أيضاً خدمة على مستوى الصناعة للحوالات المالية إلى الهند، بعد توقيعها شراكات مع ثلاثة من أبرز وكلاء تحويل الأموال في الهند التي تعد الأولى عالمياً في استقبال الحوالات المالية.

وأوضح أن نحو 15.6 مليون هندي تقريباً يعيشون خارج وطنهم الأصلي، وهم يشكلون أكبر جالية وافدة في دولة الإمارات وأكبر مجموعة من المهاجرين على مستوى العالم.

وبين أنه وفقاً لتقارير البنك الدولي، تم إرسال أكثر من 38.6 مليار دولار من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهند في عام 2015، ما يجعل الخليج أكبر منطقة بالعالم مُرسلة للتحويلات المالية إلى ثاني أكثر الدول سكاناً في العالم.