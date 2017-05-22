«دو» تحصد 27 جائزة في مراكش

دبي (الاتحاد)

هيمنت «دو» على حفل توزيع جوائز «مينا كريستال 2017» مؤخراً بمدينة مراكش المغربية، حيث حصدت 27 جائزة بما في ذلك جائزة «رائد الإعلان خلال العام».

وتوزعت الجوائز التي نالتها الشركة على الحملات الترويجية والأنشطة التي أطلقتها بما في ذلك «منصة ثلاثاء دو» وحملة «شارك بوعي» و«الصوم الرقمي» و«تروبا فور لايف» و«مستقبل الدفع المسبق». وتعد هذه الجوائز بمثابة تكريم جديد للشركة بعد النتائج اللافتة التي حققتها والجوائز المتنوعة التي حصدتها في حفلي توزيع جوائز «دبي لينكس» و«مهرجان الإعلام».

وخلال الحدث، فازت «دو» أيضا بـ جوائز كريستال «ذهبية»، إضافة إلى عدد من الجوائز الفضية، وجوائز إميرالد البرونزية. وفازت الشركة بجوائز مميزة في فئات الحملات الترفيهية والمؤسسية والتجارية، وعززت موقعها كواحدة من أكثر شركات خدمات الاتصال فوزاً بالجوائز في دولة الإمارات والمنطقة ضمن فئات نشطة وتنافسية للغاية.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال في «دو» عبد الواحد جمعة «في ظل عصر الرقمنة الحالي فقد حرصنا في دو على إطلاق مبادرات وحملات ترويجية عديدة تستهدف مختلف الفئات والشرائح. ونحن فخورون حقاً بحصولنا على هذه الجوائز المرموقة في مينا كريستال 2017، خاصة جائزة رائد الإعلان للعام، حيث يمثل فوز معظم الحملات الترويجية والمبادرات التي أطلقناها بهذا الكم من الجوائز خلال عام واحد إنجازا مميزا بالنسبة لنا».