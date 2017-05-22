اختيار بدور القاسمي رئيساً لـمجلس الأعمال الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشارقة (الاتحاد)

اختار المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي اختتم فعالياته في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية أمس، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، رئيساً لمجلس الأعمال الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، تقديراً لجهودها الرائدة في توفير سبل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ويضم المجلس مجموعة من قادة الأعمال الإقليميين وممثلي كبرى الشركات العالمية.

وأعلن البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، تعيين الشيخة بدور القاسمي كأول امرأة تتولى هذا المنصب الإقليمي الرفيع خلال جلسة مغلقة، بحضور عدد كبير من صنّاع القرار وممثلي الشركات العالمية والإقليمية. وسيقوم المجلس، برئاسة الشيخة بدور القاسمي، بوضع الأطر الاستراتيجية وإطلاق المبادرات لدفع عجلة التنمية المستدامة في دول المنطقة من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم الريادة، وتحفيز الابتكار وخلق فرص عمل للشباب وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى إنشاء سوق لترويج منتجات رواد الأعمال في المنطقة.

كما سيعمل المجلس على تعظيم أثر الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه المنطقة.

وشهدت فعاليات المنتدى، مشاركة الشيخة بدور القاسمي في جلستين رئيستين تناولت فيهما مجموعة من أهم مواضيع الاقتصاد الإقليمي التي تم اعتمادها على جدول أعمال المنتدى، الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام، وشهد هذا العام اهتماماً كبيراً بالقضايا المرتبطة بالتحديات الناجمة عن التغيرات التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية. وقالت الشيخة بدور القاسمي «تقف منطقة الشرق الأوسط على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، ورغم الفرص الكثيرة المتوافرة فيها، فإن علينا أن نختار خطواتنا بعناية، مع التركيز على بناء اقتصادات متكاملة، وشاملة، ومستدامة، وذات فائدة متبادلة لجميع الأطراف».