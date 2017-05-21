«مبادلة» تستثمر في صندوق «سوفت بنك فيجن»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شركة «مبادلة»، شركة الاستثمار الاستراتيجي التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أمس أنها استثمرت في صندوق «سوفت بنك فيجن»، المتخصص في التكنولوجيا والابتكار، الذي تم إنشاؤه حديثاً من قبل ائتلاف يضم عدداً من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا عالمياً.

وكان صندوق «سوفت بنك فيجن» أعلن أنه بدأ نشاطه التشغيلي بشكل كامل في أعقاب الإعلان عن جمعه لمبلغ 93 مليار دولار، كاستثمار ملزم من قبل المستثمرين العالميين الذين أكدوا مشاركتهم، ومنهم: صندوق الاستثمارات العامة للسعودية، وشركة «آبل»، ومجموعة «فوكسكون» للتكنولوجيا، وشركة «كوالكوم، فضلاً عن مجموعة «سوفت بنك». وكانت مجموعة «سوفت بنك» أطلقت مبادرة هذا الصندوق الاستثماري استجابة لأهمية المرحلة المقبلة من الثورة المعلوماتية.

كما سيبحث الصندوق الجديد في دخول قطاعات جديدة تتوافق مع خطته الاستراتيجية.

وتتمتع «مبادلة» بسجل حافل من الاستثمار والتطوير في شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، حيث تعد الشركة مستثمراً استراتيجياً منذ عام 2007 في شركة «إيه إم دي»، الشركة متعددة الجنسيات والمدرجة في بورصة «ناسداك»، والتي تشتهر بتطوير معالجات الحواسب والتقنيات ذات الصلة، كما تمتلك «مبادلة» شركة «ياه سات»، سابع أكبر مشغل للأقمار الصناعية في العالم، وشركة «غلوبل فاوندريز»، وهي ثاني أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصّلات في العالم.