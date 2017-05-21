400 مليون درهم إجمالي تعاقدات السلع الرمضانية لـ «تعاونية الاتحاد»

فهد الأميري (دبي)

تجاوز حجم تعاقدات السلع التي أبرمتها «تعاونية الاتحاد»، استعداداً لموسم شهر رمضان المبارك، 400 مليون درهم، لتوفير كل السلع والمواد الغذائية بكميات تلبي احتياجات كل المستهلكين طوال الشهر، بحسب مدير إدارة السعادة والتسويق سهيل البستكي.

وقال البستكي: تعاونية الاتحاد طرحت السلع الغذائية بالفعل بداية الشهر الجاري استعداداً لشهر رمضان، موضحاً أن المواد الغذائية متوافرة، وبكميات كبيرة، تلبي طلبات المستهلكين. وأضاف أن «عروض التعاونية الترويجية خلال رمضان، ستشمل سلعاً غذائية أساسية، أبرزها أنواع مختلفة من الأرز، زيوت الطعام، الدواجن، اللحوم، الأغذية المعلبة، وأنواع مختلفة من السلع الخاصة برمضان».

وأضاف أن بطاقة الولاء «تميز»، تتيح لأعضائها خصومات إضافية، حيث تقدم خصومات تصل إلى 50% من قيمة مجموعة واسعة ومتنوعة من السلع خلال الحملات الترويجية، وكذلك اكتساب نقاط تميز على المشتريات، التي يمكن استبدالها بخصومات نقدية على فاتورة الشراء.

ودعا البستكي المستهلكين إلى الاستعداد لشهر رمضان الكريم قبل حلوله بعدة أيام، لتجنب حالة الإرباك والازدحام أمام «كاونترات» الدفع في منافذ البيع، ليحظوا بأفضل وأرقى الخدمات في مجال البيع بالتجزئة، مؤكداً أن السلع الغذائية، وخصوصاً الرمضانية منها، متوافرة وبكميات تلبي كل احتياجاتهم طوال الشهر الكريم.

وفيما يتعلق بأوقات الدوام خلال شهر رمضان المبارك، قال «تم وضع خطة لأوقات دوام فروع التعاونية خلال الشهر الفضيل، لإتاحة وقت أطول للمتسوقين»، مشيراً إلى أن كل الفروع ستبقى مفتوحة حتى آخر متسوق، خلال فترة ما قبل شهر رمضان والعيد بـ 3 أيام.

وأوضح أنه تم توفير 20 عربة تسوق ذكية في فرع أم سقيم، تعمل بنظام المناوبة، لتسهيل عملية التسوق على المستهلك من لحظة دخوله الفرع وحتى المغادرة، حيث يقوم موظف مختص بمرافقته بين مختلف الأقسام، ومساعدته على اختيار مشترياته، وتعبئتها في الأكياس ووضعها في العربة، ثم توصيله إلى مركبته في موقف التعاونية بعد تسديد قيمة المشتريات، من خلال استخدامه جهاز خاص للدفع، لاختصار مدة التسوق.

وقال: إنه يتم تقديم الخدمة مجاناً لمن تتجاوز مشترياتهم 500 درهم في فرع أم سقيم ولذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن أيضاً، أما في فرع المردف فتقدم الخدمة مجاناً لمن تتجاوز مشترياتهم ألف درهم.