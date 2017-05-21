عجمان (وام)

وقع مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، وجمعية الإحسان الخيرية، اتفاقية، نصت على التعاون في تنظيم الفعاليات والمشروعات الخيرية وتفعيل الفرص التطوعية بمختلف الأنشطة وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق الإعلامي في الفعاليات التي ينظمها الطرفان وعلى رأسها حملات مجمع الإحسان الطبي.

كما أكدت أهمية تفعيل الربط الإلكتروني والمشاركة في الدورات التدريبية الداخلية وورش العمل التخصصية والمؤتمرات والفعاليات لبناء قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم، وكذلك تعاون الطرفين في تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة في المناسبات الوطنية بإمارة عجمان.

ووقع الاتفاقية، بمقر غرفة عجمان، ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان، وناصر الجنيبي المدير التنفيذي للجمعية، بحضور بشاير الكميتي مدير مركز عجمان والدكتورة تهاني التري مدير إدارة التسامح والسعادة بجمعية الإحسان.

وأكد ناصر الظفري حرص مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية على تفعيل شراكاته مع مختلف الجهات المعنية خاصة الجهات ذات النفع العام لتنفيذ العديد من الأحداث والفعاليات بما يعزز إيصال وتحقيق أهداف المركز ليكون همزة وصل ومرجعا شاملا ومحفزا للممارسات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية في مجتمع الأعمال بين المؤسسات والشركات العاملة في إمارة عجمان.

وأشار إلى أن المركز منذ إطلاقه يعتمد تنفيذ خطة عمل من شأنها المساهمة في رؤية عجمان 2021 بإيجاد «مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد».

من جانبه قال ناصر الجنيبي إن جمعية الإحسان الخيرية ترحب بالتعاون مع مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية في إطار التنسيق المشترك والمتبادل مع غرفة تجارة وصناعة عجمان وقد تم تعزيز هذا التعاون بتوقيع اتفاقية لتحقيق المصالح المشتركة والأهداف المنشودة في خدمة المجتمع وبما يحقق الرؤية المشتركة للطرفين.

وأضاف أن الجمعية تعتز بالشراكة مع مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية والتي تهدف إلى توطيد العلاقات والعمل المشترك لإقامة العديد من الفعاليات التي تصب في مصلحة الإمارة بشكل عام وتعزيز العمل التطوعي وثقافته بشكل خاص لدى الأفراد والمؤسسات.

وأكد الجنيبي حرص جمعية الإحسان على تعزيز الشراكة والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والذي يعكس التزامها بمشاركة الخبرات مع مختلف مؤسسات النفع العام في الدولة وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة خاصة أن الجمعية تعد من أهم المؤسسات الخيرية في إمارة عجمان حيث تمتد مشاريعها لمختلف المجالات الإنسانية التي تلامس احتياجات آلاف الأسر.