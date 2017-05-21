3 نصائح لإفطار يساعدك على الرشاقة

وجبة الإفطار الصحية تشكل مفتاح الحصول على وزن مثالي، نصيحةٌ يتفق عليها الكثير من الأطباء وخبراء التغذية، لِما لهذه الوجبة من أهمية في ما يتعلق بإعادة إطلاق عملية التمثيل الغذائي في جسدك بعد استيقاظك من النوم.
ويحذر الخبراء من أن تناول إفطار غير صحي قد يقوض كل جهودك للحفاظ على وزنك، أو للتخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة. ولهذا ينصحون باتباع بعض القواعد في هذا الشأن.
لا تؤخر الإفطار
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ركز على البروتين
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لا تنس الموز
يساعدك تناول وجبة إفطار غنية بما يُعرف بـ«النشاء المقاوم» على الإحساس بالشبع لوقت أطول، كما يساعد على أن يحرق جسدك المزيد من السعرات، نظراً إلى أن هذه المادة تدفع الجسم لاستخدام الدهون الموجودة فيه للحصول على الطاقة. وبحسب مجلة «تايم» الأميركية، يوجد «النشاء المقاوم» في أطعمة مثل الموز والشوفان.