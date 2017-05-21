3 نصائح لإفطار يساعدك على الرشاقة

أبوظبي (الاتحاد نت)

وجبة الإفطار الصحية تشكل مفتاح الحصول على وزن مثالي، نصيحةٌ يتفق عليها الكثير من الأطباء وخبراء التغذية، لِما لهذه الوجبة من أهمية في ما يتعلق بإعادة إطلاق عملية التمثيل الغذائي في جسدك بعد استيقاظك من النوم.

ويحذر الخبراء من أن تناول إفطار غير صحي قد يقوض كل جهودك للحفاظ على وزنك، أو للتخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة. ولهذا ينصحون باتباع بعض القواعد في هذا الشأن.

لا تؤخر الإفطار

توصي العديد من الدراسات بأن تتناول إفطارك في غضون 30 إلى 60 دقيقة من استيقاظك، وذلك لأن تأخير هذه الوجبة سيحول دون أن تستفيد بشكل كامل من كل إمكانيات جسمك في ما يتعلق بحرق الدهون. كما أن المسارعة بتناول الإفطار سيحميك من الشعور بالجوع بسرعة، وهو شعورٌ قد يدفعك للاستسلام لإغراءات المأكولات غير الصحية.

ركز على البروتين

من شأن تناول وجبة إفطارٍ غنية بالمواد البروتينية مثل البيض واللبنة اليونانية، حمايتك من الوقوع فريسةً للجوع، وهو ما سيجعلك قادراً على الحفاظ على نظامك الغذائي خلال باقي ساعات اليوم. وأشارت إحدى الدراسات إلى أن النسوة اللواتي يتناولن بيضاً على الإفطار ينجحن في التخلص من ضعف عدد الكيلوغرامات، التي تتمكن قريناتهن ممن يبدأن يومهن بتناول المعجنات والمخبوزات، من فقدانها.

لا تنس الموز

يساعدك تناول وجبة إفطار غنية بما يُعرف بـ«النشاء المقاوم» على الإحساس بالشبع لوقت أطول، كما يساعد على أن يحرق جسدك المزيد من السعرات، نظراً إلى أن هذه المادة تدفع الجسم لاستخدام الدهون الموجودة فيه للحصول على الطاقة. وبحسب مجلة «تايم» الأميركية، يوجد «النشاء المقاوم» في أطعمة مثل الموز والشوفان.