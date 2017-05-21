أفغانستان: الهجمات تطال المصارف وانفجار يقتل 11 من عائلة واحدة

كابول (أ ف ب)

قتل 11 شخصا معظمهم من النساء والأطفال من عائلة أفغانية واحدة أمس عندما انفجرت عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في عربة كانت تقلهم إلى حفل خطبة في شرق البلاد المضطرب، فيما قتل مسلحون اقتحموا بنكا أمس ثلاثة أشخاص. ووقع الانفجار في منطقة محمد آغا في ولاية لوجار، لكن لم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن التفجير.

وقال محمد حليم فيداي حاكم ولاية لوجار إن القنبلة «انفجرت في سيارة أثناء توجه ركابها إلى حفل خطبة ومن بين الضحايا خمس نساء وخمسة أطفال».

وحملت السلطات المحلية حركة طالبان التي بدأت «هجوم الربيع» السنوي الشهر الماضي، مسؤولية الانفجار.

وقتل نحو 987 طفلا في حوادث متعلقة بالنزاع في الأشهر الأربعة الأولى من 2017، وهو عدد قياسي منذ بدأت الأمم المتحدة بتوثيق هذه الحالات. إلى ذلك، قال مسؤولون إن مسلحين دخلوا بنكا في شرق أفغانستان أمس وفتحوا النار فقتلوا ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابوا آخرين قبل أن تقتلهم الشرطة . وذكر مكتب حاكم إقليم بكتيا أن ثلاثة مهاجمين على الأقل اقتحموا البنك الواقع في مدينة كرديز عاصمة الإقليم وأن قوات الأمن قتلت المهاجمين في موقع الحادث. وأضاف المكتب أن 10 آخرين أصيبوا في الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولم تتضح على الفور دوافع المهاجمين.