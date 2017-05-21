روحاني: الشعب اختار التوافق مع العالم

طهران (وكالات)

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني الذي فاز بولاية ثانية أمس بحصوله على 57% من الأصوات، أن شعبه اختار «طريق التوافق مع العالم» ورفض التطرف. وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن «رسالة شعبنا تم التعبير عنها بشكل واضح جدا.. لقد اختار الشعب طريق التوافق مع العالم، بعيدا عن التطرف».

وفاز روحاني بولاية ثانية أمس متقدما بفارق كبير على نظيره المتشدد إبراهيم رئيسي، حسب نتائج رسمية، ما سيتيح له مواصلة سياسة انفتاح بلاده على العالم وإصلاح اقتصادها المتعثر. وحصل روحاني البالغ من العمر 68 عاما والذي قاد إبرام اتفاق مع الدول الكبرى العام 2015 بشأن برنامج بلاده النووي، على 23.5 مليون صوت مقابل 15.8 مليون (38.3 في المئة) لمنافسه رئيسي، رجل الدين المحافظ القريب من المرشد علي خامنئي.

إلا أن جهود إيران الساعية إلى الانفتاح على العالم تواجه تحديا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان هدد بإلغاء الاتفاق النووي. وبلغت نسبة المشاركة 73 في المئة، واضطر منظمو الانتخابات أمس الأول إلى تمديد التصويت لساعات عدة، وخصوصا أن الزيادة السكانية الكثيفة أدت إلى إضافة 20 مليون اسم إلى لوائح الناخبين خلال العقدين الأخيرين.

وقال فريد دهديلاني، مستشار منظمة الخصخصة الإيرانية التي نشطت في حملة روحاني، «شعرنا منذ ليلة أمس بأننا نتجه نحو فوز ساحق، وتحقق ذلك.. أكد شعبنا ثقته بالرئيس روحاني ودعمه الانفتاح على العالم».