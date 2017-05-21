قطر تندد بحملة إعلامية تتهمها بـ«التعاطف مع الإرهاب»



تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017 الدوحة (قنا) أعربت دولة قطر عن استنكارها واستغرابها الشديدين حيال مقالات إعلامية تبثها منظمات تعمل ضدها فيما يتعلق بالإرهاب، والادعاء بتعاطف الدوحة أو تجاهلها لأفعال الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط. وأكد الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، أن ما تضمنته هذه المقالات من مزاعم، مجرد آراء ومغالطات وافتراءات عارية عن الصحة وخاطئة كلياً، مشدداً على أن الكتاب أصحاب مثل هذه المقالات يجب أن يدركوا أن الإرهاب ظاهرة عالمية، وأن قطر مستهدفة كبقية دول الشرق الأوسط من قبل الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة والعالم بأسره. كما أوضح أن هذه الحملة الممنهجة والمغرضة ضد قطر، لها أسبابها المعروفة والمفهومة، لذا تم نشر هذه المقالات قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط. وأكد سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني أن قطر، كعضو في المجتمع الدولي، لا تألو جهداً على المستوى الإقليمي أو في إطار الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، وأنها عضو فاعل في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.