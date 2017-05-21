الرياض: نمتلك قاعدة صناعية تدعم العالم في مجال البترول والغاز

الرياض (وكالات)

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح امس أن المملكة العربية السعودية تمتلك قاعدة صناعية في مجال البترول والغاز تدعم العالم أجمع.

وقال الفالح على هامش أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي إن شركة (أرامكو) ستوقع عددا كبيرا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لدعم الاستثمار في صناعة البترول والغاز، مشيرا إلى أن سلسلة الإمداد للبترول والغاز كبيرة جدا وستنمو في المستقبل. وكشف أن الصفقات مع الشركات الأميركية تتمثل في مجال توطين صناعات مختلفة وستشمل أربع صفقات ضخمة مع شركات رائدة على مستوى العالم في مجال التقنية والتصنيع العسكري.

وأكد أن أهمية توظيف هذه الصناعات لا يقتصر على قطاع الدفاع والصناعات العسكرية بل إنها تسهم في نقل الكثير من التقنيات التي تدعم الصناعة بشكل عام ، إضافة إلى فرص العمل والبحث العلمي والإبداع وريادة الأعمال لكثير من الشباب في المملكة، مشيرا إلى أن خلف كل صناعة أساسية سلسلة طويلة من شركات الإمداد الصغيرة التي تدعم هذه الصناعات. وبين أن الصناعات ستنطلق لتصدر إلى العالم منتجات جديدة وتقنيات جديدة مع شركات رائدة في كل مجال من بناء منصات حفر توربينات الغاز لإنتاج الغاز وكل سلاسل الإمداد والخدمات. وأشار الفالح إلى أن المنتدى تضمن العديد من المبادرات الاقتصادية المهمة على مستوى الدولتين وعلى مستوى العالم بأسره.

من جانبه، أعلن وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي امس منح 23 شركة أميركية تراخيص للاستثمار في المملكة منها شركات (جنرال إلكتريك) و(سيتي غروب) و(اتش بي) وغيرها. وأوضح القصبي في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي الذي انطلق في العاصمة الرياض تزامنا مع الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرياض أن رؤية المملكة 2030 تعد تحولا ونقلة نوعية في تاريخها ا.