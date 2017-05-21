رابطة العالم الإسلامي: الإرهاب تأسس على أيديولوجية متطرفة

الرياض (وكالات)

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد بن عبدالكريم العيسى أمس، أن الإرهاب قام على أيديولوجية متطرفة ولم يقم على كيان عسكري أو سياسي.

وقال العيسى في حلقة نقاشية بعنوان (جهود المملكة في محاربة الفكر المتطرف) التي ألقاها أمس على هامش القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض، إن الإرهاب لا يحكمه نطاق جغرافي، مشيراً إلى أن تنظيم داعش يضم خليطاً من 45 ألف مقاتل، وفق التقديرات المتداولة، ينتمون لأكثر من 101 دولة حول العالم.

وأضاف أن من بينهم 1500 مقاتل من بلد أوروبي واحد، وينحدرون من اتجاهات فكرية متعددة، لها هدف واحد هو الإرهاب والتطرف عن طريق تحفيز عواطفهم. وبين أن المملكة تبنت خطاباً جديداً برؤية بناءة لمواجهة خطاب التطرف على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي لتبيان سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف، حيث أقامت أكبر مركز رقمي لرصد نشاط «القاعدة» و«داعش»، وتم من خلاله إغلاق آلاف المواقع التابعة لهما.

وقال إن المملكة ستفتتح مركزاً رقمياً لمراقبة أنشطة الجماعات الإرهابية على الإنترنت وإن مراسم افتتاح المركز ستقام اليوم الأحد بحضور ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان.