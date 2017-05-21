ترامب ومحمد بن نايف يبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب

الرياض (وام)

بحث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العلاقات الثنائية المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، وتنامي هذه العلاقات لما فيه صالح الشعبين السعودي والأميركي.

كما بحث الجانبان خلال لقائهما في الرياض، التعاون الثنائي القائم بين المملكة وأميركا في مجال مكافحة الإرهاب، وآخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.

وأشاد الرئيس الأميركي في بداية اللقاء، بالتعاون البناء القائم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات، واصفاً لقاءه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتبادل الاتفاقيات بين البلدين، بأنه شيء عظيم.

.. ومحمد بن سلمان يستعرض الملفات الأمنية والدفاعية

الرياض (وكالات)

بحث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركي الفريق البحري جوزيف ريكسي مجالات التعاون بين الجانبين في الجوانب الأمنية والدفاعية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جرى خلال لقاء عقده الجانبان في الرياض مساء أمس الأول وشهد كذلك استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وحضر اللقاء سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومساعد وزير الدفاع السعودي محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.