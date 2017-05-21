المركز الإعلامي «خلية نحل نشطة»

الرياض (وكالات)

يشهد المركز الإعلامي المصاحب للقمة العربية الإسلامية الأميركية، حركة ونشاطاً كبيرين أشبه ما يكون «بخلية نحل نشطة» تعمل بكل طاقاتها لتغطية فعاليات زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية والقمم الثلاث المرتقبة.وتختلط اللغات مع بعضها في حال الدخول إلى المركز الإعلامي، وكذلك ملامح الوجوه واللباس من جميع أنحاء العالم، ما يؤكد الاهتمام الإعلامي العالمي بهذه الزيارة والقمم التاريخية.

وكان وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد قد أعلن استضافة المملكة لأكثر من 500 إعلامي من مختلف دول العالم لتغطيـة هــذا الحــدث التاريخــي، ما يبرز الاهتمام الإعلامي السعودي بهذه الزيارة والقمم التاريخية.