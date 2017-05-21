الجبير: الاتفاقيات الاستراتيجية ستتصدى للإرهاب في المنطقة

الرياض (وكالات)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، أن توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية في الرياض، سيتصدى للإرهاب في المنطقة، مشيراً إلى أن المحادثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ناقشت خطر الإرهاب والتطرف وتمويل الجماعات الإرهابية، وطرق مواجهتها والأعمال المختلفة التي يجب العمل عليها لمكافحة خطر الإرهاب، والحد من الأنشطة الإيرانية. وأكد أن هناك قرارات تم اتخاذها لوقف تمويل إيران للإرهاب والصواريخ العابرة للقارات، ووقف انتهاك حقوق الإنسان في إيران، إلى جانب وقف تدخلها في بلدان المنطقة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون في الرياض إلى أن المحادثات الموسعة التي أجراها خادم الحرمين مع ترامب من شأنها مواجهة التحديات والحديث عن العلاقات الثنائية، وسبل تحسينها في شتى المجالات.

واعتبر أن زيارة ترامب إلى السعودية بداية لبناء حقبة جديدة في العلاقات الثنائية، وتعزيز لأواصر التعاون بين البلدين والعالم العربي والإسلامي، وأن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي وقعها خادم الحرمين مع الرئيس ترامب ستتطور إلى شراكة استراتيجية قوية.

وأكد التعامل مع التطرف والإرهاب بالعديد من الطرق الكثيرة التي سيتابع من خلالها سبل مكافحتها، بالإضافة إلى زيادة القدرات الدفاعية والتصميم على التعاون الدفاعي المشترك، واصفاً الزيارة بالتاريخية التي تفتح أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم، إلى جانب العمل على المضي في تعزيز المصالح المشتركة والتعاون في مواجهة التحديات التي تواجه البلدين. وأضاف «إن المباحثات التي عقدت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تطرقت إلى العمل على (إلزام إيران بوقف دعمها الإرهاب)» وإلى الوضع في سوريا، ومفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وحول فوز حسن روحاني بانتخابات الرئاسة الإيرانية، قال الجبير إنها مسألة داخلية، وإن السعودية تهتم بالأفعال وليس الأقوال، متهماً «النظام الإيراني برعاية الإرهاب». ودعا الجبير إيران إلى التصرف وفقاً للقانون الدولي وقيم المنظومة الدولية، موضحاً أن السعودية تريد دولة إيرانية سلمية.