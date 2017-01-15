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سقوط طائرة للجيش الليبي غرب بنغازي بصاروخ حراري
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تاريخ النشر: الإثنين 16 يناير 2017

طرابلس (وكالات)

أعلنت قيادة الجيش الليبي عن سقوط طائرة حربية، صباح امس، غرب مدينة بنغازي بعد إصابتها بصاروخ حراري.

وأوضحت القيادة أن الطائرة من نوع ميغ 23 سقطت بعد استهدافها بواسطة صاروخ حراري من قبل المجموعات الإرهابية بمنطقة قنفودة، التي يخوض الجيش فيها قتالاً شرساً، مؤكدة نجاة قائد الطائرة.

إلى ذلك بينت القيادة أن سلاح الجو كثف غاراته الجوية على مناطق غرب المدينة التي لا تزال عناصر إرهابية متمترسة داخلها، متخذة من عدد من المدنيين دروعا بشرية.

وأشارت، في منشور على صفحتها الرسمية، إلى أن العملية العسكرية داخل حي بوصنيب المحاذي لقنفودة شارفت على الانتهاء، حيث أحرزت القوات على الأرض تقدماً كبيراً داخله، بينما تقصف الطائرات بشدة تمركزات وأهدافاً للإرهابيين في قنفودة.

وتبنى ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي، إسقاط الطائرة الحربية فوق نغازي. وقالت مصادر مقرّبة من مجلس شورى ثوار بنغازي، إن مقاتليه أسقطوا الطائرة بصاروخ حراري نوع «سام» بعد شنها للغارة الثالثة على منطقة قنفودة السكنية. ... المزيد
     
 

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