السعودية تؤكد أهمية تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط

عواصم (رويترز)

أكدت المملكة العربية السعودية أمس، أهمية التعاون بين منتجي النفط من أجل الالتزام بقرار خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر على أول خفض في إنتاج النفط منذ 2008 بعدما وافقت المملكة العربية السعودية على تحمل العبء الأكبر في ذلك الخفض.

وقال مجلس الوزراء السعودي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه تطرق إلى «نتائج اجتماع وزراء بترول الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في دورته 97 بالقاهرة، وما بحثه من أوضاع السوق النفطية الدولية والقضايا التنظيمية وتقييم للنشاطات التي تدعمها المنظمة، وتأكيد أهمية الاستقرار والتنسيق وزيادة التعاون والالتزام بين الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاق على إقرار تخفيض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي».

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس، أن إنتاج روسيا من النفط استقر عند 11.21 مليون برميل يوميا في ديسمبر، دون تغيير عن مستواه في نوفمبر، وهو الأعلى في نحو 30 عاماً. وتستعد روسيا لتقليص الإنتاج بواقع 300 ألف برميل يومياً في النصف الأول من 2017 في إطار اتفاق عالمي مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق.