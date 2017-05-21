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اتفاقات بين السعودية وأميركا تتجاوز الـ 380 مليار دولار
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تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017

الرياض (وكالات)

وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس في قصر اليمامة في الرياض، إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، لتعقب ذلك مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي تفوق قيمتها الإجمالية أكثر من 380 مليار دولار، ستسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنية وبناء استثمارات وصناعات واعدة، توفر مئات الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين.

وتتضمن الاتفاقيات مذكرتين لتحديث وتطوير القوات المسلحة السعودية بالقدرات الدفاعية، واتفاقية شراكة لتصنيع طائرات بلاك هوك العمودية في المملكة، وأربع اتفاقيات في مجال الصناعات العسكرية، إضافةً

إلى عدد من الاتفاقيات بين شركة أرامكو السعودية في مجال خدمات النفط والغاز وعدد من الشركات الأميركية هي: شركة «إن أو في» وشركة «روان» وشركة «نابورز» وشركة هاليبرتون وشركة شلمبيرجير وشركة ويذر فورد وشركة مكديموت وشركة هوني ويل وشركة جينرال إليكتركس وشركة جيكوبز وشركة اميرسون.

وفي مجال التعدين وتطوير القدرات البشرية، تم تبادل ثلاث اتفاقيات، إضافة إلى اتفاقيات في مجال الاستثمارات الصحية لبناء وتشغيل عدة مستشفيات في المملكة، وأخرى في مجال النقل الجوي، وفي مجال الرقمنة، واتفاقية لبناء مركز تخزين معلومات، وأخرى في مجال الاستثمارات العقارية.

كما وقع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، اتفاقية لتطوير وتحديث القوات المسلحة السعودية. وفي المجال العسكري أيضاً وقعت اتفاقية تقضي بتجميع عدد من الطائرات المروحية لشركة (لوكهيد مارتن) من نوع بلاك هوك في السعودية. ... المزيد
     
 

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