شبكة الربط الكهربائي الخليجي تتوسع نحو اليمن



تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017 الدمام (وام) وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، أمس، مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية الربط الكهربائي بين الشبكتين الخليجية واليمنية. وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس الشيخ نواف آل خليفة، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار خطط الهيئة لتوسيع نطاق خدماتها نحو دول الجوار وصولاً إلى شبكات الكهرباء العربية وتنفيذاً لرؤية إنشاء منظومة إقليمية وعربية لتجارة الطاقة للاستفادة من الفائض الإنتاجي للشبكات الخليجية. من جهته، قال وزير الكهرباء والطاقة اليمني عبدالله الأكوع، إن توقيع المذكرة يعزز الطلب اليمني على الطاقة، ويوفر احتياجات مناسبة منها في ظل نمو الطلب وقدرة الشبكات الخليجية على تزويد الشبكة اليمنية باحتياجاتها من الطاقة. وأكد الأكوع أن فوائد الربط الكهربائي تمتد لشبكة كهرباء اليمن لتوفر فرصا لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية ومواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتخفيض احتياطي التوليد وتحسين اعتمادية نظام الطاقة الكهربائية.