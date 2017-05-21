مساعدات إماراتية عاجلة لمواجهة «الكوليرا» في اليمن

أبوظبي، إب (وام، وكالات)

قدمت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة للمحافظات اليمنية الجنوبية للسيطرة على وباء الكوليرا استجابة لنداءات منظمة الصحة العالمية والمنظمات ذات الصلة التي حذرت من ظهور أكثر من 300 ألف إصابة جديدة في ظل انهيار النظام الصحي في البلاد. ودشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية المرحلة الأولى من هذه المساعدات على أن تتبعها مراحل أخرى، وزودت المحافظات الجنوبية بمضادات مرض الكوليرا وسيرت قوافل علاجية تتضمن أدوية ومحاليل وسوائل وريدية، كما تجهز شحنات علاجية عاجلة خلال الأيام القليلة القادمة لتسييرها إلى المراكز الصحية والمستشفيات في عدة محافظات منكوبة.

وجرى تسليم هذه المساعدات الطبية بحضور نائب وزير الصحة اليمني الدكتور عبدالله دحان وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور عمر زين والوكيل المساعد لوزارة الصحة اليمني دكتورة إشراق السباعي ومديرة المستودعات الطبية في عدن الدكتورة سعاد الميسري. وأكد الحضور على الدور الحيوي والفعال لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية التي تعد إحدى المنظمات الإغاثية الرئيسة التي تقدم دعما طبياً وعلاجياً منذ بداية الحرب ما أسهم في انتشال القطاع الصحي ومواجهة الأوبئة وعلى رأسها حمى الضنك والكوليرا.

وتسلم المختبر المركزي في عدن خلال الفترات السابقة من الهلال أدوية ومحاليل خاصة بالكشف عن الكوليرا في إطار تعزيز دور وأداء القطاع الصحي والطبي اليمني.

وفي سياق متصل، توفيت أول حالة مصابة بوباء «الكوليرا» داخل سجون الحوثيين المكتظة بالمعتقلين. وقالت مصادر محلية وأمنية في مدينة إب، إن السجين المحتجز في السجن الأمني الاحتياطي توفي بعد مرور 48 ساعة على إصابته بالكوليرا، مشيرةً إلى رصد 12 إصابة داخل السجن.