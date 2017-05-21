الإمارات أغاثت المدينة وأنقذتها من الإرهاب

بسام عبدالسلام (عدن)
أكد مدير عام مدينة دوعن في محافظة حضرموت أحمد عمر بامعس، أن المدينة تعيش أوضاعاً مستقرة عقب تأمينها من الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، مشيداً في ذات الوقت بالدور الكبير الذي لعبته الإمارات في الدعم الإغاثي والإنساني السخي وفي مكافحة الإرهاب.
وأشاد بامعس في تصريح لـ «الاتحاد» بالدور المميز الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة الإرهاب والتطرف وفي دعم البرامج الإغاثية، ، مؤكداً أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أول المنظمات الإغاثية التي تواصلت مع قيادة السلطة المحلية في دوعن عقب تأمينها من الجماعات المسلحة وتبنت تسيير قوافل إغاثية عاجلة للأهالي خلال الأيام القليلة القادمة.
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وأوضح مدير عام دوعن، أن هناك إعادة ترتيب لأوضاع الأجهزة الأمنية في المدينة وعلى رأسها إعادة فتح مراكز الشرطة وتعزيزها بقوات محلية من أجل استئناف نشاطها في ترسيخ الأمن والاستقرار، مضيفاً أن هناك خطوات لإدماج 50 فرداً من أبناء المدينة في الوحدات الأمنية للمشاركة في عملية تأمينها إلى جانب قرابة 200 فرد في قوات النخبة التي تحتضن أيضاً أبناء من المدينة.
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حضرموت (وام)
قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، مساعدات إنسانية عاجلة إلى أهالي منطقة بضه القبلي في مديرية دوعن على ساحل حضرموت لسد الفجوة الغذائية التي تشهدها المحافظة. وتمت عملية التوزيع بموجب آلية تتخذها الهيئة لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها.
وأعرب مسؤولو مديرية دوعن عن تقديرهم الدعم المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية إلى أهالي المنطقة منوهين بالدعم الإنساني و الإغاثي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز صمود أهالي المديرية في مواجهة الظروف القاسية التي مرت بها المنطقة.