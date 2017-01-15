«حقوق الإنسان» العربية ترحب بإلغاء العقوبات الاقتصادية على السودان



تاريخ النشر: الإثنين 16 يناير 2017 القاهرة (وام) رحبت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بالقرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية بإلغاء القرارات الخاصة بفرض عقوبات اقتصادية على السودان. وقال رئيس اللجنة هادي بن علي اليامي في بيان، إن هذه العقوبات شكلت تحدياً كبيراً للتنمية في السودان الذي خرج من أطول نزاع أهلي مسلح في القارة الأفريقية فضلًا عن خسارته جزءاً كبيراً من موارده بعد انفصال جنوب السودان. وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان العربية لاحظت الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية القسرية الأحادية التي تعرض لها السودان على مدار سنوات. وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية ناقشت التقرير الأول المقدم من السودان خلال شهر نوفمبر 2015.