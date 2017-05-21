خليفة يصدر مراسيم للتصديق على اتفاقيات دولية وتعيين وإنهاء مهام أعضاء في السلك الدبلوماسي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية، شملت منح رئيس أركان القوات المسلحة درجة (وزير)، والتصديق على اتفاقيات ما بين دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبتعيين وإنهاء مهام أعضاء في السلك الدبلوماسي للدولة في الخارج، والتي نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 27 لسنة 2017 بشأن منح الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة درجة (وزير).

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2017 بشأن التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 27 نوفمبر 2016.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 2017 بشأن التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم التوقيع عليها في بريستينا بتاريخ 20 مايو 2016.