اتفاق مصر وبيلاروسيا على محاربة الإرهاب والفكر المتطرف



تاريخ النشر: الإثنين 16 يناير 2017 القاهرة (د ب أ) أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو امس تطابق وجهات نظر البلدين حول العديد من القضايا الدولية الملحة، لا سيما مكافحة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف. وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بيلاروسيا: «اتفقت رؤانا على ضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط بشكل يضمن وحدة وسلامة أراضي دول المنطقة واستعادة أمنها واستقرارها، فضلاً عن أهمية توحيد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف والتعامل معه وفق منهج شامل يتناول بالإضافة إلى البعد الأمني، الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية». وشدد السيسي على ضرورة الاستفادة من الفرص الواعدة في مجالات التعاون المُختلفة بين البلدين لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات، مشيرا إلى أنه بحث مع الرئيس لوكاشينكو وضع خطوات ملموسة لدفع هذه العلاقات في مجالاتها المتعددة.