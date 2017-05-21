بلاغ ضد مصور فيديو «عامل يساعد امرأة مُسنة في عبور الشارع»

أحمد مرسي (الشارقة)

تلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة شكوى من أحد المواطنين، يطلب فيها التحقيق مع الشخص الذي قام بتصوير، ونشر مقطع الفيديو الخاص بوالدته، والذي انتشر خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال قيام عامل البلدية بمساعدة الوالدة عبور الشارع. وكانت اللقطات المصورة، كما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، العامل وهو يمسك بيد المرأة ويساعدها على النزول من الرصيف وعبور الطريق للذهاب إلى سيارة أجرة كانت تنتظرها في الجهة الأخرى من الشارع، حيث نال استحسان جميع من شاهد المقطع لحسن أخلاقه، وطالبوا بتكريمه.

وقالت الشرطة: إن المواطن حضر لمركز الشرطة المختص وفتح بلاغاً يطلب فيه إحضار الشخص الذي قام بتصوير العامل، وهو يقوم بمساعدة والدته في عبور الشارع، مبديا تضرره من نشر المقطع. وأكدت أنها أخذت الأمر بجوانبه القانونية وأن الواقعة ستأخذ مساراتها في التحقيق، حيث سيتم استدعاء الشخص الذي قام بتصوير ونشر المقطع والتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة استناداً للبلاغ المقدم من الشخص صاحب الشأن في الواقعة، وهو ابن المرأة التي ظهرت في الفيديو.

ونوهت بأنها كانت تعتزم تكريم العامل، والذي ثبت أنه يعمل في بلدية مدينة كلباء لقيامه بعمل إنساني ومساعدة امرأة كبيرة في السن يصعب عليها عبور الطريق، وبالتالي تقدم هو ليساعدها ويمسك بيدها للوصول إلى وجهتها، إلا أن أمر التكريم لم يتم كون الواقعة أخذت منحى آخر في تقديم شكوى لتضرر أحد الأشخاص من التصوير والنشر.

ويعاقب قانون تقنية المعلومات استخدام منصاتها في الاعتداء على الخصوصيات بعقوبات تشمل الحبس والغرامة.