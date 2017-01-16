تعديل حكومي أردني يشمل الخارجية والداخلية

جمال إبراهيم (عمّان)

أجرى رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي أمس تعديلاً في حكومته هو الثاني له منذ استلامه مهامه كرئيس للحكومة في مايو الماضي، يهدف إلى منحه مجالاً أوسع لإصلاحات اقتصادية وللتعامل مع التهديدات الأمنية، شمل ستة وزراء، وشهد خصوصاً تعيين وزيرين جديدين للخارجية والداخلية، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وبحسب البيان، فقد تم تعيين أيمن الصفدي وزيرا للخارجية بدلاً من ناصر جودة، الذي تشير تقارير عدة إلى أنه سيتم نقله إلى مجلس الأعيان، وعين غالب الزعبي وزيراً للداخلية بدلاً من سلامة حماد.

كما تم تعيين ممدوح العبادي وزيراً للدولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلا من فواز ارشيدات، وبشر الخصاونة وزيراً للدولة للشؤون القانونية (منصب مستحدث)، وعمر الرزاز وزيراً للتربية والتعليم بدلاً من محمد ذنيبات، وحديثة الخريشة وزيراً للشباب بدلاً من رامي وريكات.

وهذا ثاني تعديل على حكومة الملقي التي تضم 29 وزيراً، بينهم سيدتان، والتي تشكلت في 28 سبتمبر الماضي.