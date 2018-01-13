أكد أنها غير صحيحة ومرتبكة قرقاش: سنرد بالأدلة على مزاعم قطر بشأن اختراق مقاتلة إماراتية مجالها الجوي



تاريخ النشر: السبت 13 يناير 2018 أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن مزاعم دولة قطر بأن مقاتلة حربية إماراتية اخترقت مجالها الجوي الشهر الماضي، غير صحيحة ومرتبكة، مؤكداً أن الرد سيكون رسمياً وبالأدلة والقرائن. وقال معالي الدكتور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «الشكوى القطرية بشأن انتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة، نعمل على الرد عليها رسمياً بالأدلة والقرائن، ما نراه (تصعيدياً وغير مبرّر)، ما كان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفاً فوقها».