اتحاد الكرة يبدأ البحث عن بديل درولفيتش



تاريخ النشر: السبت 13 يناير 2018 معتصم عبدالله (دبي) أنهى اتحاد الكرة رسمياً ارتباطه بالصربي ليوبنيكو درولفيتش، مدرب منتخب الشباب، بعد اعتذار الأخير عن عدم إكمال مهمته لظروف خاصة، وبدأت إدارة المنتخبات في البحث عن بديل مناسب يقود «الأبيض»، خلال فترة الإعداد لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً بإندونيسيا خلال أكتوبر المقبل. وتولى درولوفيتش «49 عاماً»، قيادة «الأبيض» في يونيو الماضي، وقاد المنتخب خلال مشوار مشاركته في تصفيات بطولة آسيا للشباب التي أقيمت في قرغيزستان، وحجز المنتخب مقعده في النهائيات، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لعُمان والبحرين، و6 نقاط لقرغيزستان، ولا شيء لنيبال.