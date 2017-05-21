محمد بن زايد يصل إلى الرياض للمشاركة في القمتين الخليجية والإسلامية مع الولايات المتحدة الأميركية

الرياض (وام)

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الرياض للمشاركة في القمتين الخليجية والإسلامية مع الولايات المتحدة الأميركية التي تبدأ أعمالهما اليوم.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن أل سعود نائب أمير منطقة الرياض.

ويضم وفد الدولة المشارك إلى القمتين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي علي محمد حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوطبي، ومحمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.