الأهلي.. «سوبر 10»

العين (الاتحاد)

توج الأهلي بطلاً للسوبر المصري للمرة العاشرة في تاريخه على حساب المصري البورسعيدي، بعد الفوز عليه في لقاء البطولة مساء أمس على ملعب هزاع بن زايد بالعين، سجل هدف المباراة الوحيد المغربي وليد أزارو، مستغلاً خطأ حارس المصري في الدقيقة الثانية عشرة من الوقت الإضافي الأول.

وبحضور الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، توج معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، القائد العام لشرطة أبوظبي، وراعي حفل المباراة، الأهلي بالكأس، بحضور كل من مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسمير حلبية رئيس النادي المصري. كما شهد المباراة عارف العواني أمين مجلس أبوظبي الرياضي.

وحققت مباراة السوبر المصري نجاحاً منقطع النظير مساء أمس للمرة الثالثة على أرض الإمارات، والثانية على ملعب هزاع بن زايد بالعين، وجاء الحضور الجماهيري ليعكس النجاح الكبير الذي تحقق والبصمة الإماراتية التي أكدت أنها البيئة المثالية لاستضافة الأحداث الجماهيرية الكبرى.

وعلى صعيد المباراة، كانت الأفضلية الهجومية للأهلي على مدار الأشواط الأربعة، فيما أدى المصري مباراة دفاعية رائعة باستثناء الخطأ الساذج من حارس المرمى أحمد مسعود الذي أهدر مجهود زملائه طوال اللقاء.