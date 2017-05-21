مركز جنيف لحقوق الإنسان يحتفل بـ «اليوم العالمي للتنوع الثقافي»

جنيف (وام)

أكد معالي الدكتور حنيف القاسم، رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، أهمية إدراك أن العالم يتكون من فئات متنوعة من البشر الذين ينتمون إلى خلفيات ثقافية ودينية مختلفة.

وأضاف في كلمة له - بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم العالم للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يصادف 21 مايو من كل عام، أن تخصيص مثل هذا اليوم العالمي فرصة مهمة للنهوض بأهداف اتفاقية اليونيسكو لعام 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والتي تهدف إلى دعم وإثراء التنوع الثقافي بصورة أكبر في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن هناك من يريد إظهار الاختلافات المتعلقة بالثقافات والأديان على أنها عقبات مضرة بالمجتمعات الحديثة، وقد أدى ذلك إلى وقوع التمييز والتهميش والتعصب والإقصاء الاجتماعي، ما يترك الانطباع بأن التنوع الثقافي يشكل تهديداً وبأنه ليس مصدراً للثراء.

وأعرب معالي الدكتور حنيف القاسم عن اعتقاده بأن تقدم المجتمعات الحديثة يمكن أن يعزى إلى الاحتفاء بالتنوع الثقافي وبقبول الغريب.. مشيراً إلى أن القوة الدافعة لنجاح العديد من الدول تتمثل في انفتاح البلاد للمهاجرين الذين يطمحون إلى الإسهام في تنمية تلك البلدان. وأوضح أن ذلك سمح ببناء مجتمع مزدهر استفاد من مواهب مختلف الناس بغض النظر عن الاختلافات الدينية أو الثقافية.

وأكد أن العالم بحاجة إلى تهيئة مناخ يعتبر فيه التنوع الثقافي مرادفاً للتقدم والتنمية، وأن استبعاد وتهميش الناس بسبب انتمائهم إلى اختلافات ثقافية لا علاقة له بمجتمع منفتح ومتسامح ومزدهر، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تكثيف الحوار بين المجتمعات والحضارات والثقافات.

كما أكد رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان في ختام كلمته، مصطلح «جمال العالم يكمن في تنوع شعوبه»، والذي يعتبر جوهر اليوم العالمي للتنوع الثقافي لهذا العام من أجل الحوار والتنمية.