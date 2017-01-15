تمرين كويتي - بحريني لمكافحة الإرهاب



تاريخ النشر: الإثنين 16 يناير 2017 المنامة (د ب أ) أفادت وكالة أنباء البحرين بأن مجموعة من منتسبي وحدات الحرس الوطني غادرت البلاد، أمس، إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني الكويتي بدولة الكويت للمشاركة في مجريات التمرين المشترك «تعاون 3» لمكافحة الإرهاب، الذي تختتم فعالياته في السابع والعشرين من يناير الجاري. وذكرت الوكالة أن التمرين يهدف إلى «التخطيط لمكافحة الإرهاب وتنفيذ العمليات العسكرية في مختلف الظروف، وذلك تواصلاً للنجاحات المتميزة التي حققها كلٌ من تمرين تعاون- 1، وتعاون- 2، والتطلع إلى المزيد من التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين».