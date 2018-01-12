«قطريليكس»: مكالمة تفضح دور قطر في دعم المتطرفين بليبيا

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف «قطريليكس»، التابع للمعارضة القطرية، عن مكالمة مسربة بين قيادي بميليشيا مجلس الشورى ثوار بنغازي ومراسل قناة «الجزيرة» القطرية، تفضح تحكم الدوحة في إشعال الحرب في ليبيا ودعمها للمتطرفين بالمال والسلاح، وحثهم على السيطرة على مطار بنينا.

شهدت المكالمة المسربة بين مراسل الجزيرة، وقائد كتائب بني غازي على دعم المليشيات الإرهابية بالمال والسلاح، حول السيطرة على مطار بنينا، ومطالبة قائد الكتائب له بالدعم بالمال والسلاح للسيطرة، حيث أكد أنه لو تمت السيطرة على المطار، سوف يأتون بالشرق كله على مصر.

يأتي ذلك فيما تتزايد الاتهامات الليبية لقطر بدعم الإرهابيين على أراضيها، فقد أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق، أن قطر تعمل على مد الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة للقتال في ليبيا، وغيرها من البلدان العربية. وأشار إلى أن ليبيا لديها الكثير من الثروات في مجال النفط والغاز التي ترغب قطر في الاستيلاء عليها من أجل بسط سيطرتها على السوق في هذا المجال.

وأوضح أن القوات الليبية ضبطت أسلحة تابعة للجيش القطري بحوزة الجماعات الإرهابية التي تقاتل في ليبيا، لافتاً إلى أنها أسلحة حديثة ومتطورة جداً.

.. ووزير السياحة اليمني: قطر وسيط غير آمن

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قال محمد القباطي، وزير السياحة اليمني: «إن قطر تمارس أدواراً مزدوجة، ولكن انكشف موقفها في دعمها للإرهاب». وأضاف «القباطي»، خلال تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة، أن قطر عقدت صفقات عديدة في اليمن، وقامت بدعم مليشيات الحوثيين. وأشار إلى أن قطر تطلق النيران على أرجلها، بما تقوم به في اليمن، مؤكداً أن قطر كانت وسيطاً غير آمن في بداية الأمر بين النظام اليمني والحوثيين. وأشاد بالقوات اليمنية والتحالف العربي، قائلاً: «يحققون عمليات استباقية كثيرة، والحوثيون الآن يواجهون مصيرهم المحتوم، وهو الهزيمة».