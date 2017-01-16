خادم الحرمين وملك إسبانيا يبحثان التطورات

الرياض (وكالات)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية، أمس، جلسة مباحثات رسمية مع الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، بحثا خلالها السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان استعرض مع نظيره الإسباني، خلال جلسة المباحثات التي جرت في الرياض «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط». وقلد الملك سلمان بن عبد العزيز الملك فيليب قلادة الملك عبد العزيز، أرفع الأوسمة السعودية.