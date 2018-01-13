19 سقطة مهنية لـ «قناة الجزيرة» القطرية

أحمد مراد (القاهرة)

منذ نشأتها عام 1995 وحتى الآن، عُرفت قناة الجزيرة القطرية بسياساتها العدائية التي وجهتها إلى غالبية الدول العربية، وهو الأمر الذي جعلها «القاسم المشترك» في العديد من الأزمات والتوترات التي شهدتها المنطقة العربية خلال العشرين عاماً الماضية، وذلك من خلال العشرات من السقطات المهنية التي تضمنتها برامجها المغرضة، وتقاريرها المضللة، وفيديوهاتها وأفلامها المفبركة. وفي سطور التقرير التالي ترصد «الاتحاد» أبرز السقطات المهنية التي وقعت فيها القناة القطرية:

على رأس السقطات المهنية التي وقعت فيها قناة الجزيرة القطرية، يأتي الفيديو المفبرك الذي أذاعته منذ ما يقرب من عامين، وزعمت فيه أن جنود الجيش المصري يقومون بتصفية عدد من الشباب المدنيين في شبه جزيرة سيناء، وقد خرج هذا الفيديو مفضوحاً ومكشوفاً، يمكن لأي مشاهد عادي أن يكتشف كذبه، وفي هذا الفيديو يظهر من وصفتهم القناة القطرية بالجنود المصريين، وقد أطلقوا لحاهم، مع أن الجيش المصري يمنع نهائياً إطلاق اللحى، وهم يرتدون خليطاً من الزي الصيفي والزي الشتوي، ويسيرون بهدوء ويتوقفون للتصوير لحظة ثم يعاودون السير، ثم تعلق الجزيرة على ذلك بقولها إن الجيش المصري يقتل أبناء سيناء، مستعرضة أحد الأطفال مع أحد ممثلي دور الجندي.

في إطار الحملات المشبوهة التي تشنها قناة الجزيرة القطرية ضد القوات المسلحة المصرية، أنتجت فيلماً مغرضاً حمل عنوان «العساكر»، هدفه الأساسي تشويه صورة الجيش المصري من خلال نشر والأكاذيب عن عملية تجنيد الشباب المصري، حيث وصفته بالقاسي وغير الإنساني، وزعمت أن المجندين في الجيش المصري يعانون من سوء المعاملة لاسيما من قبل الضباط.

تحريف متعمد