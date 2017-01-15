الرميحي: «التعاون الخليجي» موحد ضد التدخلات الإيرانية

القاهرة (د ب أ)

أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن المواقف الخليجية ثابتة وموحدة في التعاطي مع القضايا القاهرة الرئيسة بالمنطقة، وفي مقدمتها رفض التدخلات الإيرانية، متوقعا أن تعبر القمة العربية التي ستعقد بالأردن عن نفس المواقف والسياسات.

وقال الرميحي لوكالة الأنباء الألمانية «البعض فسر خطأ، أو هكذا أراد أن يحلل، أن عدم تتويج القمة الخليجية الأخيرة بالمنامة بإعلان الاتحاد الخليجي هو دليل على وجود خلافات بين الدول الخليجية تحول دون قيام هذا الاتحاد، وهذا ليس صحيحا».

وشدد:«الدول الخليجية متحدة إزاء مجمل الملفات، ومؤخرا انضمت سلطنة عمان للتحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية، أما الاتحاد الخليجي فهو واقع تعيشه دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها ولا يرتهن بوثيقة أو إعلان، الإعلان الرسمي للاتحاد بات مسألة وقت فقط، يتم خلاله تعميق أواصر الترابط والتعاون بين دول المجلس في جميع الميادين».

واستنكر الرميحي ما تردد عن أن هدف القمة الخليجية البريطانية هو تعزيز التعاون في الجانب الأمني فقط وتحديدا من أجل التصدي لأنشطة إيران بالمنطقة كمحاولة لاستبدال الدور الأميركي، وقال «دول مجلس التعاون لديها منظومتها الدفاعية والأمنية المتطورة، والقادرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادتها أو أمنها واستقرارها، ولسنا دعاة حرب ولا عدوان، ولكن بعد أن صار الإرهاب خطرا كاسحا في العالم أجمع أصبح التعاون أمرا حتميا، والتعاون مع أي دولة صديقة لا يمثل استبدالا لدور أخرى».

ووصف الوزير، الأصوات التي تطالب بلاده بتقديم أدلة دامغة على وجود تدخلات إيرانية بشؤونها وغيرها من دول المنطقة بأنها «أصوات غير منصفة ولا تتسم بالموضوعية». وأضاف:«كل يوم هناك حادثة أو تدخل في شؤون دولة ما بالمنطقة يظهر بوضوح أن وراءه تدخلا إيرانيا». وقال:«مؤخرا، وصفت إحدى القنوات الفضائية المحسوبة على إيران حادث الهجوم على مركز للإصلاح والتأهيل في بلدة جو وهروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية بالعملية الناجحة... فكيف لا نشك في ضلوع طهران بشكل ما بتلك العملية؟!».

وأشار إلى تمكن «الأجهزة الأمنية البحرينية من تفكيك العديد من خلايا التجسس والإرهاب المرتبطة بإيران وأذرعها العسكرية الداخلية والخارجية، فضلا عن إحباط أكثر من عملية إرهابية لهم منها تهريب أسلحة ومتفجرات»، لافتا إلى أن«كل تلك الوقائع تم توثيقها وصدرت أحكام قضائية بشأنها».