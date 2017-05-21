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استقبل أبطال كأس رئيس الدولة

ذياب بن زايد يهنئ لاعبي الوحدة بالإنجـاز ويثمن جهود الجميع
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تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

استقبل سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، بحضور الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس النادي، مجلسي إدارة النادي، وشركة كرة القدم، والفريق الأول، بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في مقر النادي أمس، وهنأ اللاعبين على الإنجاز، مؤكداً لهم أن كل لاعب في الفريق، قام بالمطلوب منه، ومثمناً الجهود الذي بذلتها شركة كرة القدم والجهازان الفني الإداري واللاعبون خلال الموسم بشكل عام، وخلال البطولة على وجه الخصوص، متمنياً التوفيق للفريق في الموسم الجديد، خاصة أنه يخوض تحديات كبيرة عربياً ومحلياً وآسيوياً.

وتوجه سموه ومجلسا إدارة النادي والشركة بعد ذلك، لتوثيق البطولة بصورة تذكارية، قبل أن يقوم سموه بالتوقيع لعدد من لاعبي «العنابي» على قمصانهم، وقام الجميع بتقطيع «كعكة» كبيرة حملت اسم «كأس الخير».

وشهد الاستقبال، حمد الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم، وراشد الزعابي عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور جمال الحوسني ومطر محمود وعبد الله جعفر وسالم خليفة ومصبح المزروعي وعبد الله سالم، أعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم.

من ناحية أخرى، تواصلت فرحة كبيرة وعارمة لـ «العنابي» باللقب الغالي حتى الساعات الأولى من صباح أمس. وبعد صافرة نهاية المباراة، وإعلان الوحدة بطلاً متوجاً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، زحفت الجماهير بأعداد كثيفة إلى مقر النادي الذي أضيء بالكامل، وامتلأ بمحبي «العنابي» الذين احتفلوا مع اللاعبين، والتقطوا الصور التذكارية، تخليداً لذكرى البطولة التي عادت إلى أحضان «أصحاب السعادة»، بعد 17 عاماً من الغياب.

وما قدمه الجمهور في ملعب المباراة مغاير وخارج عن المألوف من حيث الروعة، واللافت أنه بدا واثقاً قبل أن تبدأ المواجهة الختامية لـ «أغلى البطولات» من فوز فريقه، في وقت بدأت احتفالاته من المدرجات، وقبل أكثر من ساعة على صافرة البداية، وطغى لون الذهب على المدرجات، ولوح به عشاق «العنابي» كثيراً قبل وخلال اللقاء الذي تأخرت أهدافه حتى الشوط الثاني. وأعلن الهدف الأول، الاحتفالات الرسمية باللقب في مدرجات «العنابي» التي شكلت النسبة الأكبر من الحضور الجماهيري في النهائي، ورسمت لوحة رائعة حافظت بها على تفردها هذا الموسم في دعم الفريق، وقدمت الجديد المبتكر من فنون التشجيع، وبطريقة حضارية جعلتها تخطف الأنظار، وتنال الإعجاب والتقدير من الجميع، وظلت بعد ذلك في حالة تشجيع متواصل حتى نهاية اللقاء الذي قدم فيه الوحدة «السهل الممتنع» ليستحق اللقب عن جدارة، بعد أن هز شباك «العميد» ثلاث مرات. ... المزيد
     
 

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