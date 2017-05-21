ذياب بن زايد يهنئ لاعبي الوحدة بالإنجـاز ويثمن جهود الجميع

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

استقبل سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، بحضور الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس النادي، مجلسي إدارة النادي، وشركة كرة القدم، والفريق الأول، بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في مقر النادي أمس، وهنأ اللاعبين على الإنجاز، مؤكداً لهم أن كل لاعب في الفريق، قام بالمطلوب منه، ومثمناً الجهود الذي بذلتها شركة كرة القدم والجهازان الفني الإداري واللاعبون خلال الموسم بشكل عام، وخلال البطولة على وجه الخصوص، متمنياً التوفيق للفريق في الموسم الجديد، خاصة أنه يخوض تحديات كبيرة عربياً ومحلياً وآسيوياً.

وتوجه سموه ومجلسا إدارة النادي والشركة بعد ذلك، لتوثيق البطولة بصورة تذكارية، قبل أن يقوم سموه بالتوقيع لعدد من لاعبي «العنابي» على قمصانهم، وقام الجميع بتقطيع «كعكة» كبيرة حملت اسم «كأس الخير».

وشهد الاستقبال، حمد الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم، وراشد الزعابي عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور جمال الحوسني ومطر محمود وعبد الله جعفر وسالم خليفة ومصبح المزروعي وعبد الله سالم، أعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم.

من ناحية أخرى، تواصلت فرحة كبيرة وعارمة لـ «العنابي» باللقب الغالي حتى الساعات الأولى من صباح أمس. وبعد صافرة نهاية المباراة، وإعلان الوحدة بطلاً متوجاً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، زحفت الجماهير بأعداد كثيفة إلى مقر النادي الذي أضيء بالكامل، وامتلأ بمحبي «العنابي» الذين احتفلوا مع اللاعبين، والتقطوا الصور التذكارية، تخليداً لذكرى البطولة التي عادت إلى أحضان «أصحاب السعادة»، بعد 17 عاماً من الغياب.