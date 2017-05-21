ختام بطولة «سماك داون» الشاطئية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس الأول بطولة «سماك داون» التي شهدت مشاركة المصنفين الأوائل في العالم، على ملاعب التنس الشاطئي في نادي هيلتونيا على كورنيش العاصمة أبوظبي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وتنظيم شركة ليد رايت سبورت.

وأسفرت النتائج عن فوز الإيطالي نيكولا فيسلي والفرنسي بينجامين كاسيان ببطولة زوجي الرجال، وجاء ثانيا الإيطالي لوكا كارلي والسوري طارق على أديب، أما في منافسات زوجي المختلط فاز الهولندي ايرنست موان والببنانية دينا ليبلني بالمركز الأول، وحل الزوجي البريطاني فيل مور واللبنانية مارتين سليمان في المركز الثاني، أما على مستوى الناشئين فاز الشقيقان السوريان كرم وماجد وائل بالمركز الأول، وجاء مارك استا وايوان عيسى من لبنان في المركز الثاني شارك في البطولة 60 لاعباً من 11 جنسية (الإمارات - إيطاليا - سوريا - مصر- لبنان - فرنسا- إسبانيا - إنجلترا - الأردن - رومانيا - أميركا)، تم توزعهم على فرق (زوجي الرجال، زوجي مختلط، زوجي ناشئين)، تقدمهم المصنف الإيطالي الأبرز لوكا كارلي، ومجموعة كبيرة من اللاعبين المصنفين، وسط أجواء سادتها المنافسة والإثارة في البطولة الختامية للموسم الحالي 2016- 2017، وأقيمت البطولة ليوم واحد من نظام دوري المجموعات بتأهل الأول والثاني من كل مجموعة وصولاً إلى النهائي.

وقال موفق الأمين مدير البطولة: «قدمنا بطولة مميزة من كافة الجوانب بتواجد لافت لأهم المصنفين العالمين في اللعبة التي تشهد نمواً في الاهتمام بلعبة التنس الشاطئي وانتشارها في منطقة الخليج، خصوصاً في الإمارات، وساهم في نجاح هذه النسخة دعوة اللاعبين المصنفين الأوائل على العالم، لضمان انتشار هذه اللعبة بالشكل الصحيح».

وتوجه بالشكر لجميع الجهات المساهمة في نجاح البطولة، مشيراً إلى أن نتائج البطولة لم تشهد مفاجآت كبيرة، إلا أنها شهدت مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين الناشئين في المنافسات، ما يؤكد أن اللعبة بدأت تأخذ حيزاً من اهتمام مجتمع أبوظبي بشكل خاص والإمارات عموماً.