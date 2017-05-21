فريق أبوظبي يتحدى المفاجآت في رالي البرتغال

بورتو (البرتغال)

أنهى فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات، يوماً صعباً في رالي البرتغال لم يخل من الأحداث الدراماتيكية، حيث سيطرت المفاجآت على سيناريو أول أيام الجولة السادسة من بطولة العالم للراليات، مما سمح للعبة الكراسي الموسيقية بأن تكون سيدة الموقف، خصوصاً بعد انسحاب المتصدر كريس ميك سائق فريق أبوظبي للراليات، وتأخر أقرب ملاحقيه لاتفالا وبادون.

تألف اليوم الأول من ثماني مراحل خاصة طولها 148.3 كلم احتل في نهايتها سائق فريق أبوظبي العالمي للراليات الإيرلندي كريج برين المركز الرابع في الترتيب العام المؤقت مع ملاحه سكوت مارتن على متن سيتروين سي3 دبليو.آر.سي، وذلك على الرغم من تضرر ماص الصدمات في جهاز التعليق، كان برين على بعد ثوان من المركز الثالث في وقت كان فيه زميله ميك يحتل الصدارة، حتى أن تأديتهما المميزة سمحت لهما في تسجيل أسرع زمن في المرحلة الرابعة بالتساوي مع أوت تاناك.

وأكمل الشيخ خالد بن فيصل القاسمي المراحل بوتيرة قيادة معتدلة بهدف التعلم والاعتياد أكثر على طبيعة السيارة الجديدة إلى جانب ملاحه كريس باترسون، بينما اضطر البريطاني كريس ميك مع ملاحه بول ناجل للتخلي عن صدارته للرالي في المرحلة السابعة والانسحاب بسبب كسر في جهاز التعليق ولكنه يعود لاستئناف الرالي حسب قانون (رالي2).

أما السيارة الرابعة التي كان يقودها الفرنسي ستيفان لوفيفر وملاحه غابان مورو فقد تعرضت لحادث انقلاب في النصف الأول من الرالي كلفهما وقتاً ثمينا بالإضافة إلى غرامة زمنية بلغت 20 ثانية بسبب تعذر وصولهما إلى منطقة الصيانة في الوقت المحدد. كانت أضرار سيارة الفرنسي سطحية، وتمكن من إيصالها لمنطقة الصيانة مع إطار مثقوب، وبمجهود رائع من قبل فريق الصيانة عادت السيارة في النصف الثاني من اليوم الأول للرالي لمتابعة ما تبقى من مراحل.

وأمضى الشيخ خالد بن فيصل القاسمي يوماً طويلاً من التجارب على متن سيتروين سي3 دبليو.آر.سي في سردينيا الإيطالية مع ملاحه كريس باترسون قبل التوجه إلى بورتو لخوض غمار رالي البرتغال، إلا أن الأجواء التنافسية تختلف عن أجواء التجارب بطبيعة الحال، وقال «كان يوماً جيداً لنا في أول أيام الرالي، حيث تعرفنا بشكل أكبر على سيارة الدبليو.آر.سي الجديدة، المهمة ليست سهلة خاصة وأنك تتعلم على سيارة تحاول قيادتها بأساليب مختلفة للوصول إلى المعادلة الصحيحة لأسلوب قيادتك».

وأضاف القاسمي: لقد أمضيت الفترة الماضية مشاركاً في الراليات الصحراوية الطويلة مع البيجو، كما تعلمون أن أسلوب قيادتها والتعامل مع تبديل السرعات فيها والتحكم بدورات المحرك مختلف تماماً عن سيارة الدبليو.آر.سي حتى أن أسلوب قيادتنا لسيارة العام الماضي (دي.اس.3 دبليو.آر.سي) يختلف كلياً عن قيادة السيارة الجديدة.

يتألف اليوم الثاني قبل الأخير من 6 مراحل خاصة أطول من مراحل اليوم الأول، حيث يصل طولها إلى 154.5 كلم، ويبلغ الطول الإجمالي للرالي 1529 كلم تقريباً منها 349 كلم مراحل خاصة بالسرعة.