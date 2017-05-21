توصية بشطب ناصر جمال إيقاف وعقوبات في أحداث النصر والشعب



تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017 دبي (الاتحاد) أصدرت لجنة المسابقات باتحاد اليد خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد، عدداً من العقوبات على لاعبي النصر والشعب بعد أحداث الشعب التي حدثت بينهما مساء أمس الأول، وكانت أولى العقوبات بتوصية إلى مجلس إدارة الاتحاد بشطب ناصر جمال سيف، فيما تمت معاقبة محمد سعيد مبارك وسالم حاتم 4 مباريات وغرامة 4 آلاف درهم لكل لاعب، و8 مباريات و8 آلاف درهم غرامة لكل من حسين الصفار لاعب النصر وسعيد محمد المدرب المساعد لفريق النصر وإبراهيم الحمادي إداري فريق الشعب. وأكد داود مليح رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد أن رفع توصية بشطب ناصر جمال سيف سيتم النظر فيها في الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، خاصة أنه كان شرارة الشغب في المباراة، في الوقت الذي لم تصدر أية عقوبات على محترف النصر فلادان نظراً لعدم إدانته، حيث كان في حالة دفاع عن نفسه من واقعة الاعتداء عليه. أما عن تفاصيل أحداث الشغب بين الفريقين، فقد بدأت في الدقيقة 26 من الشوط الثاني وكان النصر متقدماً ويقترب من الفوز إلا أن ناصر جمال سيف لاعب الشعب اعتدى على فلادان محترف النصر، وقام طاقم الحكام بقيادة محمد ناصر بإخراج البطاقة الحمراء له، إلا أن لاعب الشعب اشتبك مع محترف النصر أثناء الخروج من الملعب، وحصل على دقيقتين أيضاً، وتم فض الاشتباك إلا أن اللاعب أثناء خروجه من الملعب قام بتحطيم زجاج باب الصالة، وبعدها دارت الاشتباكات بين اللاعبين والإداريين وتدخلت الشرطة وأنهت المشكلة بعد وقت طويل. وقام طاقم الحكام بحسب 4 بطاقات من الشعب وهم ناصر جمال سيف وسالم حاتم ومحمد بدر بالإضافة إلى إبراهيم الحمادي إداري الفريق، ومن النصر محمد سعيد مبارك وسعيد محمد المدرب المساعد.