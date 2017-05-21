70 لاعبة في منافسات كأس رئيس الدولة للمبارزة

أبوظبي (الاتحاد)
شهد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد المبارزة أمس افتتاح بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمبارزة، التي تستضيفها صالة فاطمة بنت مبارك بمنطقة الكرامة بأبوظبي، وخصص اليوم الأول لمنافسات الفتيات بمشاركة 70لاعبة مثلن جميع الأندية ومراكز التدريب بالدولة، وكذلك لاعبات مخرجات مشروع الأولمبياد المدرسي، واللاتي سمح لهن الاتحاد بالمشاركة تحت مسمى فريق وزارة التربية والتعليم.
وحلقت لطيفة الحوسني لاعبة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بلقب مسابقة الفلوريه «الشيش» بعد تغلبها في المباراة النهائية على أشواق المصعبي لاعبة نادي بني ياس الرياضي بنتيجة 15/ 9 بعد مباراة قوية فرضت فيها الحوسني سيطرتها عليها منذ البداية بفضل المهارة العالية، التي تؤكد من بطولة لأخرى أنها موهبة واعدة للمستقبل وتنال كل من حمدة القبيسي ونورة البريكي المركز الثالث.
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أما في مسابقة سلاح السابر حققت شوق حاج لاعبة نادي بني ياس الرياضي اللقب بالتخصص إثر فوزها على لاعبة نادي الوحدة نجود صميدة بنتيجة كبيرة 15/ 2 في مباراة من جانب واحد، وحلت كل من عائشة العتيبة لاعبة نادي الوحدة ومنى المصري لاعبة مركز المهارات الحديثة بالمركز الثالث.
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وأشاد القاسمي بالأداء الرائع للجنة المنظمة للبطولة واللجنة الفنية التي نظمت البطولة المحلية بمستويات البطولات العالمية، وقدم رئيس اتحاد المبارزة الشكر لجميع الأندية المشاركة بالبطولة والتي وصفها بأنها الشريك الأساسي للاتحاد في جميع إنجازات الموسم، كما شكر مجلسي أبوظبي الرياضي والتعليم لدعمهما البطولة.