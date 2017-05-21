70 لاعبة في منافسات كأس رئيس الدولة للمبارزة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد المبارزة أمس افتتاح بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمبارزة، ‬التي تستضيفها صالة فاطمة بنت مبارك بمنطقة الكرامة بأبوظبي، وخصص ‬اليوم ‬الأول ‬لمنافسات ‬الفتيات بمشاركة ‏‭ ‬ 70لاعبة مثلن ‬جميع ‬الأندية ‬ومراكز ‬التدريب ‬بالدولة، وكذلك لاعبات ‬مخرجات ‬مشروع ‬الأولمبياد ‬المدرسي، ‬واللاتي ‬سمح ‬لهن ‬الاتحاد ‬بالمشاركة ‬تحت ‬مسمى ‬فريق ‬وزارة ‬التربية ‬والتعليم.

وحلقت لطيفة الحوسني لاعبة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بلقب مسابقة الفلوريه «الشيش» بعد تغلبها في المباراة النهائية‏‭ ‬على ‬أشواق ‬المصعبي ‬لاعبة ‬نادي ‬بني ‬ياس ‬الرياضي ‬بنتيجة ‬15/ 9 بعد ‬مباراة ‬قوية ‬فرضت ‬فيها ‬الحوسني ‬سيطرتها ‬عليها ‬منذ ‬البداية ‬بفضل ‬المهارة ‬العالية، ‬التي ‬تؤكد من ‬بطولة ‬ل‬أخرى ‬أنها ‬موهبة ‬واعدة ‬للمستقبل ‬وتنال ‬كل ‬من ‬حمدة ‬القبيسي ‬ونورة ‬البريكي ‬المركز ‬الثالث.

و‬في ‬مسابقة ‬سلاح ‬الايبيه ‬لعبت ‬الخبرة ‬الكبيرة ‬لبطلة ‬المسابقة ‬العنود ‬مبروك ‬لاعبة ‬مؤسسة ‬الشارقة ‬لرياضة ‬المرأة ‬الدور ‬الكبير ‬في ‬فوزها ‬بلقب ‬المسابقة، ‬إثر ‬تغلبها ‬على ‬مفاجأة ‬البطولة ‬الواعدة ‬ريم ‬الفلاحي ‬لاعبة ‬نادي ‬بني ‬ياس ‬الرياضي، ‬والتي ‬تشارك ‬في أول ‬بطولة ‬رسمية ‬لها ‬بنتيجة ‬15/12 ‬في ‬مباراة ‬حفلت ‬بالإثارة ‬والندية، ‬نظرا ‬لتقارب ‬النتيجة ‬معظم ‬فترات ‬اللقاء ‬حتى ‬الشوط ‬الأخير، ‬فيما ‬حلت ‬كل ‬من ‬دانه ‬شطاف ‬وريم ‬الشماع ‬لاعبتي ‬مؤسسة ‬الشارقة ‬لرياضة ‬المرأة ‬بالمركز ‬الثالث ‬.

أما في ‬مسابقة ‬سلاح ‬السابر ‬حققت ‬شوق ‬حاج ‬لاعبة ‬نادي ‬بني ‬ياس ‬الرياضي ‬اللقب ‬بالتخصص ‬إثر ‬فوزها ‬على ‬لاعبة ‬نادي ‬الوحدة ‬نجود ‬صميدة ‬بنتيجة ‬كبيرة ‬15/ 2 ‬في ‬مباراة ‬من ‬جانب ‬واحد، ‬وحلت ‬كل ‬من ‬عائشة ‬العتيبة ‬لاعبة ‬نادي ‬الوحدة ‬ومنى ‬المصري ‬لاعبة ‬مركز ‬المهارات ‬الحديثة ‬بالمركز ‬الثالث‬.

‬حضر ‬‬الافتتاح ‬قاسم ‬سالم ‬الطاهر ‬ممثلاً ‬عن ‬مجلس ‬أبوظبي ‬الرياضي ‬وهدى ‬عبد ‬الرحمن ‬المطروشي ‬الأمين ‬العام ‬لاتحاد ‬المبارزة، ‬وندى ‬عسكر ‬النقبي ‬مدير ‬عام ‬مؤسسة ‬الشارقة ‬لرياضة ‬المرأة ‬ومسؤولو ‬الأندية ‬المشاركة ‬بالبطولة ‬ولفيف ‬من ‬محبي ‬ومشجعي ‬لعبة ‬النبلاء ‬بأبوظبي. وعقب انتهاء الفعاليات قام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد والحضور بتتويج اللاعبات الفائزات بالمراكز الأولى، وقدم القاسمي تهنئته إلى اللاعبات الفائزات بألقاب مسابقات اليوم الأول، وعبر عن سعادته بالمستوى المتميز للاعبات المشاركات بالبطولة، مؤكدا أنه فخر لاتحاد اللعبة أن يكون مسك ختام الموسم الرياضي أغلى البطولات التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن النجاح واكب البطولة في جميع الجوانب بالمشاركة المتميزة من جميع الأندية ومراكز التدريب بالدولة، وهو ما انعكس جلياً في المنافسات القوية والجادة من اللاعبات، كما أن البطولة قدمت العديد من اللاعبات صاحبات المهارات العالية الواعدات في عالم اللعبة.

وأشاد القاسمي بالأداء الرائع للجنة المنظمة للبطولة واللجنة الفنية التي نظمت البطولة المحلية بمستويات البطولات العالمية، وقدم رئيس اتحاد المبارزة الشكر لجميع الأندية المشاركة بالبطولة والتي وصفها بأنها الشريك الأساسي للاتحاد في جميع إنجازات الموسم، كما شكر مجلسي أبوظبي الرياضي والتعليم لدعمهما البطولة.