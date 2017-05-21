علياء تهدي الإمارات برونزية 10 آلاف متر

أحمد جمال الدين (باكو)

نجحت علياء سعيد عداءة منتخبنا الوطني لألعاب القوى في إضافة الميدالية الرابعة للإمارات بحصدها برونزية المركز الثالث بسباق 10 آلاف متر سيدات بزمن وقدره 31:49.01 دقيقة، ضمن منافسات الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي التي تحتضنها العاصمة الأذرية وتختتم غداً بمشاركة ما يقرب من 6000 رياضي من 54 دولة تقع في 3 قارات.

وتوجت العداءة التركية ياسمين خان بالميدالية الذهبية بزمن 31:18.20 د، فيما حصدت البحرينية روز سيملو الميدالية الفضية بزمن 31:37.81 د، في السباق الذي شهد مستويات متقاربة حيث كادت عداءتنا أن تتوج بالميدالية الفضية ولكنها تراجعت في الأمتار الأخيرة من عمر السباق لتحل ثالثة.

وبهذا الإنجاز ترتفع حصيلة الإمارات إلى 4 ميداليات ملونة في 3 ألعاب، بواقع فضية الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم في رماية الإسكيت، والبرونزيتان عن طريق سيف بن فطيس في ذات المسابقة، بالإضافة إلى إيفان رومانكو في وزن تحت 100 كغم برياضة الجودو.

وتحتل الإمارات المركز الـ29 في جدول الترتيب العام للدورة، بعد أن اختتمت مشاركاتنا بالحدث في ساعة متأخرة من مساء أمس، وخاض سعود الزعابي نهائي سباق 1500 متر رجال، فيما شارك الرباعي عمر السالفة، وعلي جواد، ومحمد عيسى، وسعود الزعابي في سباق (4×100) تتابع.