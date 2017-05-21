«القوس والسهم» يبحث عن مدير فني عالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد فيصل القاسم أمين عام جمعية القوس والسهم، أنه يجري حالياً بحث عدد من السير الذاتية لعدد من المدربين العالميين، لاختيار أفضلهم لقيادة المنتخب الوطني وبناء فريق قوي قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستويات الخليجية والعربية والقارية، والتأهل لأولمبياد طوكيو.

وقال سوف يتم الكشف عن هويته بمجرد الاتفاق والتعاقد معه، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على مدرب مساعد آسيوي ليقوم بدور الكشاف عن المواهب في المدارس واختيارهم لصقلهم وتأهيلهم ببرامج تتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

وقال القاسم: مجلس إدارة ‏الجمعية عقد اجتماعا في العاصمة أبوظبي برئاسة اللواء ناصر الخريباني رئيس مجلس الإدارة، تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، واستعراض آخر الاستعدادات لتنظيم ‏المرحلة الثانية من بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم، والتي تنطلق في شهر رمضان المبارك، وبصدد البحث عن مكان لإقامتها، ولدينا خيارات في دبي وأبوظبي والشارقة، وإن كنا نتمنى أن تقام في دبي، وتبقى الشارقة خيارا أخيرا، علماً بأن المرحلة الأولى انطلقت في نهاية 2016 بنادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي، وتم الاتفاق أيضا على ضرورة البحث عن مدرب عالمي في الفترة المقبلة لتأهيل منتخب قادر على تحقيق الطموحات الأولمبية عن طريق صقل وبناء ‏لاعبين للمشاركة في الأولمبياد المقبل في لعبة القوس والسهم.