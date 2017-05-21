أسامة أحمد (دبي)

تأهل فريقا «الزعيم» و«العميد» إلى نهائي كأس رئيس الدولة للطائرة، الذي يقام بعد غد بصالة الجزيرة بعد فوز «البنفسج» على الأهلي 3/‏ 1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بصالة الجزيرة في الدور قبل النهائي بينما عبر «الأزرق» بني ياس بالنتيجة نفسها في المباراة التي أقيمت بصالة العين، ليتكرر مشهد النهائي الذي جمع الفريقين في «البلاي أوف» في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

جاءت مباراة العين والأهلي متوسطة في فنياتها ولم يكن الأهلي صيداً سهلاً بعد أن اختلف أداؤه شكلاً ومضموناً عن الدوري، والذي حل فيه في المرتبة الأخيرة.

تفوق العين في الشوط الأول بتكتيكات مدربه المصري أحمد مصطفى، الذي سبق أن قاد الأهلي هذا الموسم مما كان له المرود الإيجابي على محصلة الفريق في هذا الشوط الذي انتهى عيناوياً بنتيجة 25/‏ 16.

وكان التكافؤ هو العنوان البارز في الشوط الثاني مما انعكس إيجاباً على الفنيات بتألق الفريق الأهلاوي بقيادة مدربه خالد الجسمي المواطن «الوحيد» هذا الموسم، والذي اعتمد على الشباب لتظهر بصماته واضحة على الفرقة الحمراء، لينتهي الشوط الثاني بنتيجة 25/‏ 23 لصالح الأهلي ليعود العين وينجح في كسب الشوطين الثالث والرابع، وبالتالي التأهل إلى المباراة النهائية التي يطمح من خلالها للعودة إلى منصات تتويج الكأس الغالية بعد غياب 10 سنوات، خصوصاً أن الفريق رفع شعار «الثنائية» بعد نجاحه في الاحتفاظ بدرع الدوري في «دار الزين» للموسم الثاني على التوالي.

ونجح «العميد» في العودة من «دار الزين» في صيد أكثر من عصفور بحجر واحد بعد فوزه على «السماوي» 3/‏ 1 بنتيجة الأشواط 25/‏ 19، 23/‏ 25، 25/‏ 21، 25/‏ 22، تخطى عقبة «السماوي» الحائز على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وبالتالي يكرر مشهد تواجده في النهائي للمرة الثانية هذا الموسم بعد خسارته ذهاب ونهائي «البلاي أوف» أمام العين والذي يتطلع للتعويض ورد الدين من أجل الوصول إلى منصة التتويج في الكأس الغالية، خصوصاً أن شركة النصر للألعاب الرياضية تسعى من أجل عودة الفريق إلى منصات التتويج بعد غياب.

من ناحية أخرى، تعقد لجنة الأحداث اجتماعاً مهماً الأربعاء المقبل لمناقشة روزنامة الموسم الجديد بعد تقلص الأندية من 9 إلى 8 بعد قرار دمج أندية الأهلي والشباب في «شباب الأهلي - دبي»، وهي العين وبني ياس والجزيرة والوصل والنصر و«شباب الأهلي - دبي» وحتا وعجمان.

وتناقش اللجنة المقترحات المقدمة من الأندية، خصوصاً على صعيد مسابقة «البلاي أوف» في الدوري من أجل استمراره من عدمه.