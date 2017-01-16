مؤتمر التحالف: تعزيز الجهود للقضاء على «داعش»

الرياض (وكالات)

أكد رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة بينها الإمارات ضمن التحالف الدولي لمحاربة «داعش» خلال اجتماع أمس في الرياض على ضرورة اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات اللازمة للقضاء على التنظيم الإرهابي ومنع نشوء المزيد من الجماعات المتطرفة.

وترأس الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وفد الدولة في الاجتماع الذي أكد في البيان الختامي الاتفاق على تعزيز مشاركة الدول الأعضاء في خطة التحالف ومواصلة الجهود المبذولة للقضاء على التنظيم «الإرهابي». وأكد المشاركون أهمية تعزيز المشاركة في المرحلة القادمة من مراحل الحملة الدولية ضد التنظيم حسب قدرات كل بلد.

واتفق المشاركون كذلك على اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لمعالجة مرحلة ما بعد «داعش» من خلال المساهمة باتخاذ قرارات استراتيجية كما تعهدوا بتطبيق جميع الالتزامات والأهداف التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر عبر التركيز على مكافحة الدعاية الإعلامية للجماعات «المتطرفة»، مشددين على أن تنظيم «داعش» يمثل «خطراً يهدد المنطقة والمجتمع الدولي بكامله».

وأكدوا كذلك مساندتهم لعملية «درع الفرات» لمحاربة «داعش» ودانوا الجرائم التي يرتكبها التنظيم بحق الأبرياء من كل الأديان والأعراف والاتجاهات السياسية واصفين إياها بأنها «جرائم ضد الإنسانية». كما شدد المشاركون على ضرورة اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات اللازمة للقضاء على هذا التنظيم «الإرهابي»، مطالبين المجتمع الدولي بتعزيز حقوق الشعوب، خاصة التي تتذرع بها التنظيمات «الإرهابية» في تبرير «همجية أعمالها».